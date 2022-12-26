محافظ سوهاج يستقبل وزير التعليم العالي

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، في زيارته للمحافظة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، والدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة.

دور الجامعات المصرية في التنمية الشاملة

ورحب محافظ سوهاج بوزير التعليم العالي، مؤكدا خلال اللقاء أهمية دور الجامعات المصرية في حركة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر بمختلف القطاعات، وذلك لما تحويه الجامعات من قامات علمية وخبرات في شتى المجالات.

وتأتي زيارة وزير التعليم العالي لسوهاج لتفقد جامعة سوهاج ومنشآتها المختلفة، ومتابعة انتظام سير العملية التعليمية داخل الجامعة.