وزيرة الهجرة لـ قصواء الخلالي: إنشاء مجلس جديد لشباب الباحثين المصريين بالخارج

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الوزارة شهدت العديد من الإنجازات في الأربعة أشهر الماضية، التي تولت فيها مسؤولية الوزارة، لافتة إلى أن السفيرة نبيلة مكرم كان لها الكثير من الإنجازات في ملفات الوزارة، مردفة: «احنا بنكمل بعض».

إنجازات على مستوى دعم المصريين بالخارج

وأضافت سها جندي، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الوزارة شهدت في الأربع أشهر الماضية إنجازات على مستوى دعم المصريين بالخارج، والتواصل والمحفزات لربط المصريين بالخارج بالوطن الأم، وعلى مستوى الكثير من المزايا التي مُنحت للمصريين بالخارج الفترة الماضية في مجال الطيران والإسكان والمحفزات الاستثمارية والبنوك والسيارات، وغيرها الكثير.

أبناء الجيل الثاني والثالث

وأشارت إلى أن الوزارة تقدم الكثير من الأنشطة مع أبناء الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس للمصريين بالخارج، وكان آخرها إرسال المدرسة المصرية الكندية أفضل أبنائها في رحلة لمصر زاروا فيها قناة السويس وغيرها من الأماكن، ولفتت أنها حضرت اليوم المؤتمر التاسع والأربعون لعلماء الولايات المتحدة وكندا من المصريين بالخارج في جامعة عين شمس.

شباب الباحثين والعلماء

وأوضحت أنه يوجد ترابط كبير مع العديد من العلماء على المستوى الأعلى والأكبر من المصريين بالخارج وعلى مستوى الشباب، وجاري الإعداد لإنشاء لمجلس جديد لشباب الباحثين والعلماء بعد الندوة التي جرى إقامتها على هامش COP27 لشباب الباحثين والدارسين والخبراء على مستوى العالم.