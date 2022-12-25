ربان الكنيسة السريانية الأرثوذكسية يستقبل وزيرة الهجرة للتهنئة بعيد الميلاد

استقبل الأب الربان فيليبس عيسى كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر، السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في كنيسة السيدة العذراء مريم للسريان الأرثوذكس بالقاهرة، وذلك للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وشارك في الاستقبال، عدد من أعضاء مجلس الكنيسة وشعبها الذي رحب بهذه الزيارة المهمة.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص السفيرة سها جندي على تقديم التهنئة للكنيسة السريانية التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد بحسب التقويم الغربي، وتعد هذه الزيارة الأولى للوزيرة للكنيسة؛ إذ تعرفت على أنشطتها المختلفة وتاريخها العريق بمصر.

تبادل الهدايا التذكارية

وساد اللقاء طابع المحبة المتبادلة، كما تضمن كلمات التهنئة المختلفة، بالإضافة إلى تبادل الهدايا التذكارية بين الطرفين، وانتهى بالتقاط الصور التذكارية.

وفي سياق آخر، استقبل الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر الأب الربان فيليبس عيسى، والوفد المرافق له، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.