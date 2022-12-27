رئيس «البيت المحمدي»: جد السيدة نفيسة أوصاها في المنام بالبقاء في مصر (حوار)

قال د. محمد مهنا، رئيس مجلس أمناء البيت المحمدى، ورئيس أكاديمية أهل الصفة لدراسات التصوف وعلوم التراث، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إن بقاء السيدة نفيسة فى مصر جاء وصية من النبى المصطفى لحفيدته فى المنام، حيث رأت فى المنام جدها يأمرها بالإقامة فى مصر. وأكد «مهنا»، خلال حواره مع «الوطن»، أن السيدة نفيسة لازمت القبر النبوى فى نشأتها، وتُرك جسدها الشريف وديعة عند أهل مصر.. وإلى نص الحوار:

ما سر التعلق بصاحبة المقام؟

- السيدة نفيسة، رضوان الله عليها، لها مكانة روحية، وسر التعلق بصاحبة المقام هو فترة مكوثها فى مصر التى وصلت إلى 15 عاماً حلت خلالها البركات والكرامات على المحروسة، وبالمناسبة فى مصر توجد السيدة نفيسة الصغرى والسيدة نفيسة الكبرى، وصاحبة المقام القاهرى هى السيدة نفيسة الصغرى بنت حسن الأنور بن زيد الأبلج، ابن مولانا الإمام الحسن السبط، ابن الإمام على، من مولاتنا فاطمة الزهراء البتول، بضعة سيدنا ومولانا الرسول، ومشهدها بالقاهرة فى جنوبها الشرقى.

السيدة نفيسة الوحيدة التى أجمع عليها المؤرخون بوجود مقامها فى مصر؟

- لم يُجمع المؤرخون على شىء إجماعهم على أن السيدة نفيسة مدفونة بمصر، وقد أخذ اسم نفيسة من النفاسة ورفعة الشأن والشرف، وكان النبى يحب الأسماء الجميلة، ويغيّر بعض أسماء الصحابة بما هو أجمل وأكمل، فوُلدت بمكة فى النصف الأول من ربيع الأول سنة ١٤٥ هجرية، وقضت صباها بالمدينة، ملازمة القبر النبوى فى أغلب الأوقات، وأدركت طائفة من نساء الصحابة والتابعين ونقلت عنهن، وتزوجت من ابن عمها السيد إسحاق المؤتمن بن سيدنا جعفر الصادق، ورُزقت منه بالقاسم وأم كلثوم.

كانت السيدة نفيسة كثيرة العبادة.. ما مظاهر ذلك؟

- عرف عنها أنها كثيرة العبادة، ومن أمثلة ذلك أنها حجّت 30 حجة، وكانت تحفظ القرآن الكريم وتفسّره، صوامة قوامة سخية غاية السخاء، ولها كرامات لا تُحصى، شهدت عليها أرض مصر، وهى مستجابة الدعاء، فما دعت لأحد إلا استجاب الله دعوتها.

حدّثنا عن قصة قدومها لمصر.

- نزلت السيدة نفيسة مصر فى عام ١٩٣ هجرياً، مع أبيها وزوجها وابنها وابنتها، لزيارة من كان بمصر من أهل البيت، رضى الله عنهم وأرضاهم، بعد أن زارت بيت المقدس وقبر الخليل، ولحب أهل مصر لآل البيت استقبلها المصريون عند مدينة العريش، أعظم الاستقبال، وكان الناس يكثرون زيارتها ليل نهار، يلتمسون البركات، وينتظرون الدعوات، فتمسّك أهل مصر بوجودها معهم، فأقامت بينهم، حتى ارتقت، وهى أشهر آل البيت بعد مولانا الإمام الحسين ومولاتنا السيدة زينب.

بعض المؤرخين يتحدّثون عن وصية النبى الكريم لحفيدته عن مصر.. كيف ترى ذلك؟

- كان زوج السيدة نفيسة ينوى العودة بها إلى الحجاز، فاستمسك أهل مصر بوجودها بينهم، ورأت فى المنام جدها سيدنا النبى المصطفى، صلى الله عليه وآله وسلّم، يأمرها بالإقامة فى مصر، فوهبها عبد الله بن السرى بن الحكم والى مصر، داره الكبرى بدرب السباع، وحدّد لزيارتها يومى السبت والأربعاء من كل أسبوع، مراعاة لصحتها، وتمكيناً لها من عبادتها.

وماذا عن أسرة السيدة نفيسة؟

- للسيدة نفيسة 10 إخوة من أبيها الحسن الأنور، ومات فى مصر أبوها سيدى حسن الأنور، وقبره معروف بحى مصر القديمة، ودُفن معه فى مشهده ابنه زيد أخو السيدة نفيسة، كما دفن بمصر أيضاً أخوها يحيى المتوج، وقبره معروف عند الإمام الليث، باسم مدفن سيدى يحيى، المشهور بـ«يحيى الحسينى»، وكان السلطان أحمد بن طولون قد استقدمه من الحجاز تبركاً به، فانتفع أهل مصر بطهارة أنفاسه ودعوته الطاهرة إلى الله حتى توفاه الله، ويوجد بهذه المنطقة فى شارع الخليفة قبر سيدى محمد الأصغر الشهير بـ«حمد الأنور» بن زيد الأصغر بن الحسن الأكبر بن زيد الأكبر المعروف بالجواد بن الحسن بن على، وهو ابن أخيها.