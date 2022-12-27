اقرأ غدا في عدد «الوطن».. السيدة نفيسة بركة مصر

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«السيسي»: نهضة الأمم تعتمد على شبكة النقل الداعمة لكل القطاعات

الرئيس يوجِّه بتطوير الموانئ ومحيطها الجغرافي بشكل تنموي متكامل لتعزيز قدرتها في دعم حركة التجارة

«الوطن» تحتفي بـ«سليلة بيت النبوة» في الليلة الختامية لذكرى مولدها

بوصية النبي عاشت معهم 15 عاما.. وزوجها رأه في المنام يوصيه بدفنها في مصر

زوارها من المحافظات: «طمعانين في نظرة رضا.. واحتفالنا بمولدها صلاة وذكر»

رئيس «البيت المحمدي»: جسدها الشريف وديعة عند المصريين

تطوير مسجدها لم يمنع مريديها من الاحتفاء بمولدها

«الجمال»: محبة المصريين لها كرامة عظيمة.. والدعاء عندها مستجاب

«القصبي»: تحديث مساجد «آل البيت» طفرة تاريخية

«قادرون باختلاف» لسَّه البطولة ممكنة

محمد الحسيني «23 عاما».. أول سباح يحاول عبور «المانش»: بحلم ببطولة العالم

مصر تطرح مزايدة عالمية لاستكشاف الغاز في «المتوسط والدلتا»

3 أشقاء من «ضعاف البصر» يحققون أحلامهم «مذيعة وأكاديمي.. ومُحفِّظة قرآن»

الأمهات بطلات من نوع خاص: ضهر وسند لأبنائها

رئيس «اتحاد الإعاقة»: المجتمع أصبح يعرف قيمة «ذوي الهمم» بفضل الدعم الرئاسي لهم

«الملا»: الطرح باستخدام أحدث الأساليب الرقمية عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج

الصفحة الثانية

«التعليم» تتعهد: تصحيح امتحان «الثانوية» دون أخطاء

«الغرف التجارية» تتعهد بتوفير السلع لتعزيز استقرار الأسعار

وزير التجارة: إتاحة المنتجات بأسعارها الحقيقية دون زيادات غير مبررة

29 تدريبا عسكريا مشتركا مع الدول الصديقة في 2022

«التعليم العالي»: 3.8 مليار جنيه تكلفة جامعة جنوب الوادي الأهلية

«الصحة»: خطة لتوريد 1000 سيارة إسعاف وعيادة متنقلة مُجهزة

«عبدالغفار»: تجهيز المقر الرئيسي لهيئة الإسعاف بمدينة السادس من أكتوبر

«الري»: تطهير المصارف العامة المكشوفة بأطوال تصل إلى 22 ألف كيلومتر

«شهد» تعاني من مرض ضمور العضلات.. وتحلم بكرسي متحرك

والدها: نفسها تلعب زي العيال.. والعلاج مكلِّف

«الإسكان»: «مجرى العيون» يشتمل على 1924 وحدة سكنية ومول تجاري وإداري وترفيهي

«الجزار»: تنفيذ 1236 وحدة ضمن «سكن كل المصريين» ومستشفى سعة 175 سريرا بـ«قنا الجديدة»

الصفحة الثالثة

«الوطن» تحتفي بـ«سليلة آل البيت» في الليلة الختامية لذكرى مولدها

يا ستنا نفيسة.. نظرة للمحروسة

سلام عليكم أهل البيت على بابِها

هُنا يُستجاب الدعاء

السيدة نفيسة «الصُغرى»

نفيسة.. والمصطفى جدها

بني الزهراء

آل طه

حب فرض

كعبة الأسرار

قائمة «كبار الزوار»

الصفحة الرابعة

أنيسة المصريين

هي وجدها المصطفى.. كرامات مشتركة

صاحبة الكرامة.. مستجابة الدعاء

حكايتها مع الإمام الشافعي

«لهم دار السلام عند ربهم».. آخر ما قرأت في حياتها

بوصية النبي.. عاشت مع أهل مصر ودُفنت بأرضهم

أحبها المصريون.. وودّعوها بالدموع والشموع

رئيس «البيت المحمدي»: جدها أوصاها في المنام بالبقاء في مصر

محمد مهنا: جسدها الشريف وديعة عند المصريين

سر التعلق بمقامها يعود لطول بقائها 15 عاما وبركاتها التي عمّت المحروسة

زوجها وأبناؤها

الصفحة الخامسة

شوادر وسرادقات للإنشاد وإطعام المساكين

«البيلي» من الدقهلية: «سعادة الدنيا في خدمتنا لضيوف ستنا أمام مسجدها»

مُحبّات في رحابها

طمعانين في نظرة رضا من «نفيسة العلم»

مناجاة مع الله ودموع وراحة نفسية

«نادية»: بنقضي اليوم في الصلاة والذكر وخدامها بيتسابقوا علشان يأكّلونا

مسجدها وضريحها عملية تطوير كبرى لمساجد «آل البيت»

«القصبي»: طفرة تاريخية.. والتطوير لم يمنع محبيها من الاحتفاء بمولدها

علي الله الجمال: أهل الله يلقبونها بـ«سيدة أهل التصريف»

إمام مسجدها: محبة المصريين لها كرامة عظيمة نحمد الله عليها

تطوير مساجد آل البيت

من يزور مقامها يشعر أنه في «روضة النبي» ويعمّه الصفاء الروحي

الصفحة السادسة

نسخة رابعة مرتقبة من الاحتفال السنوي بذوي الهمم وسط دعم كبير لهم من الدولة

قادرون باختلاف لسه البطولة ممكنة

3 أشقاء من «ضعاف البصر» يحققون أحلامهم «مذيعة.. وأكاديمي.. ومُحفِّظة قرآن»

والدتهم أكبر داعم لهم.. تصحبهم إلى المدرسة والجامعة والمؤتمرات العلمية

«مهند».. اكتشف موهبته في «دايما عامر»: مقابلة الرئيس شجّعتني

«هديل».. موهبة غنائية تألقت أمام الرئيس: هبقى نجمة

طالبه بتدريس مادة القيم واحترام الآخر فأجابه الرئيس السيسي: «يا مهند هتتعمل فورا»

والدتها: حياة بنتي تغيرت بفضل اهتمام الدولة بذوي الهمم خصوصا في التعليم والصحة

صندوق «قادرون باختلاف»

مبادرة «حياة كريمة»

الصفحة السابعة

«الحسينى».. أول سباح يحاول عبور المانش: بحلم ببطولة العالم

يدرس في الفرقة الثالثة بكلية الآداب.. ومقابلة الرئيس شكلت بداية جديدة له

«رضا» تحصد بطولة «تنس الطاولة»: ربنا عوضني

اللاعبة تلصق المضرب بيدها اليمنى عن طريق قطعة قماش لتتمكن من اللعب

«وفاء» تحصد بطولة «الريشة» بالعكاز: الدعم فرق معايا

تركت المدرسة لظروف خارجة عن إرادتي وأهلي دعموني عشان أبني مستقبلي بالرياضة

الأمهات بطلات من نوع خاص: ضهر وسند وبطل خفي وقوة خارقة لأبنائهن

«سعاد» لديها فتاتان بإعاقة بصرية.. و«تقى» المصابة بـ«داون» بطلة رياضية بدعم والدتها

أمل مبدى: احتفالية «النسخة الرابعة» ستؤكد مكانة ذوي الهمم في الجمهورية الجديدة

رئيس «اتحاد الإعاقة»: المجتمع أصبح يعرف قيمة «قادرون باختلاف» بفضل الدعم الرئاسي

شعارنا هدا العام هو «لينا مكان».. وقانون التنمر وإنشاء صندوقي «عطاء وقادرون باختلاف» من مظاهر الدعم

الصفحة الثامنة

«كهربا» تحت التحصيل.. صدمة جديدة تضع لاعب الأهلي في سكة المجهول

النادي في حيرة من أمره والمدير الفني يضحي به مبكرا

«أنا قادم لكم».. إنجازات «صلاح» تطارد أساطير ليفربول وضحايا جدد في طريق الفرعون

جنازة على قيد الحياة

الاستفاقة أو الضياع

الأهلي بين استعادة التوازن وطموحات سيراميكا.. إنبي يحلم ببداية مختلفة

الداخلية يتحصن.. و«الحدود والطلائع» معا