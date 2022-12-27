زوار «نفيسة العلم» من المحافظات: طمعانين في نظرة رضا

يقطعون مئات الكيلومترات من جميع أنحاء محافظات مصر، أملاً فى التبرك بآل البيت، وإحياء ذكرى مولدهم، إذ يستعد حبايب السيدة نفيسة بتجميع بعضهم البعض واستقلال القطار أو إحدى العربات قبل المولد بأسبوع أو أكثر، غير حاملين همّ الإقامة والطعام؛ إذ تكفى نفحات الله جميع زوار وحبايب السيدة حتى آخر أيام المولد، حتى يعودوا لديارهم خالين من المآسى والذنوب.

بجلبابه الصعيدى وعمته البيضاء، سار الستينى محمود غانم بجوار زوجته، حتى وصلا إلى أحد الشوادر التى تُقدم خدماتها لضيوف آل البيت، ويقرر «غانم» مع كل ذكرى مولد لآل البيت أن يحجز تذكرتى قطار من قنا إلى القاهرة؛ قاصداً السيدة نفيسة حتى يتخلص من همومه ويشعر بالدفء فى حلقات الذكر والاستماع إلى الإنشاد فى حب آل البيت: «اللى يحب آل البيت ربنا يحبه.. بنيجى هنا نقضى من أسبوع لـ10 أيام علشان نحس بالحب والإخلاص.. مع نهاية كل مولد بنرجع بلدنا خاليين من الأوجاع والذنوب».

ومنذ أكثر من 20 عاماً، اعتادت نادية السيد أن تأتى مع زوجها وأقاربها من المنيا لقضاء أسبوع فى رحاب السيدة نفيسة بالقاهرة، غير حاملين همّ الطعام والشراب، والمعيشة، فكل الخيرات تتوافر فى سرادق الخير ونفحات الله التى يقدمها خدام الله لضيوف آل البيت، بحسب حديث «نادية»: «إحنا بنقضى طول اليوم فى المسجد نصلى ونذكر ربنا.. وقت الجوع بنلاقى خدام الله بتتسابق علشان يأكلونا.. والخير بيكون كتير وربنا بيبارك وكل الناس بتاكل، ومع انقضاء اليوم يذهبون للنوم ساعات خاطفة فى بيت أخيها بحى السيدة زينب، ليبدأوا مع أذان الفجر يوماً جديداً فى ذكر الله والدعاء أمام ضريح حبيبتهم السيدة نفيسة».

وفى إحدى خيام خُدام آل البيت، افترش عدد من الرجال الأرض حول مائدة الطعام، التى اشتملت على أطباق الأرز الأبيض واللحوم والطبيخ والعدس، والذى قال أحدهم لـ«الوطن» ويُدعى رجب محمود من محافظة سوهاج: «حبايب السيدة متجمعين من كل المحافظات.. الخيمة دى فيها ناس من الصعيد وبحرى.. بنتقابل من أكتر من 40 سنة علشان نحى ذكرى حبايبنا»، مؤكداً أن أعينهم لا تعرف النوم خلال أيام المولد سوى ساعات محدودة، إذ يقضون النهار فى مساعدة أصحاب الخيمة فى إعداد الطعام وتوزيعه على ضيوف آل البيت، وفى الليل يجتمعون لإنشاد تواشيح حب الرسول، عليه الصلاة والسلام، وآل البيت، كما يتقاسمون فيما بينهم تلاوة آيات من القرآن الكريم.