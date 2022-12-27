مسجد السيدة نفيسة وضريحها.. عملية تطوير كبرى لمساجد «آل البيت»

جهود ملحوظة تبذلها الدولة المصرية للاهتمام بمساجد آل البيت والصالحين، وكان مسجد الإمام الحسين شاهداً على هذا الاهتمام الرئاسى، بعملية تطوير شاملة له، وفى إطار إحياء مسار مزارات آل البيت، يجرى حالياً تطوير مسجد السيدة نفيسة والساحة الرئيسية له. ورغم أعمال التطوير حرص كثيرون من محبى السيدة نفيسة على الاحتفال بذكرى مولدها، حيث يُقام الاحتفال بالليلة الختامية له مساء الخميس. وقد شهدت الساحات حول مسجد السيدة نفيسة وجود عدة خيام وخدمات للطرق الصوفية ومحبى السيدة زينب من مختلف المحافظات، ممن حُرموا الاحتفال بمولدها العام الماضى بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال المستشار الدكتور سمير جاويد، أمين عام مؤسسة مودة المسئولة عن تطوير مساجد آل البيت لـ«الوطن»، إن هناك اهتماماً من الدولة لتطوير مساجد آل البيت ومنها مسجد السيدة نفيسة، ويترافق مع التطوير حملات للتركيز على الدور الدعوى والتثقيفى، وإصدار تعريفات وكتيبات عن آل البيت فى مصر وأماكن وجودهم ومختصر صاحب الشخصية، وتعريف عن شخصية صاحب المقام أو الضريح، أما عن إعمار مساجد آل البيت، فشملت، وفقاً لوزارة الأوقاف: سيدنا الحسين، السيدة فاطمة النبوية، السيدة رقية، السيدة سكينة، السيدة حورية فى بنى سويف، سيدنا على زين العابدين، السيدة زينب، السيدة نفيسة، سيدنا أحمد البدوى بطنطا. كما شهد شارع الأشراف تطويراً شاملاً، وجرى رفع كفاءته وترميم الأضرحة التى به، منها مسجد السيدة نفيسة، مروراً بمسجدى السيدة رقية والسيدة سكينة.

«القصبى»: طفرة تاريخية.. والتطوير لم يمنع محبيها من الاحتفاء بمولدها

وأكد د. عبدالهادى القصبى، شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أن ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت بشارع الأشراف طفرة تاريخية لم تكن فى الحسبان، حيث عانى هذا المسجد من عمليات إهمال كبرى طالت سنوات، إلى أن جاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، ووجّه بعملية تطوير كبرى لسيدنا الحسين، والسيدة نفيسة، والسيدة زينب، وكذلك باقى مقامات البيت النبوى بمصر، كذلك مساجد الصالحين وأضرحتهم.

وأوضح شيخ الصوفية أن خطة التطوير تشمل أيضاً مشروعات متكاملة إضافة لتطوير الميادين والشوارع المؤدية لتلك المساجد، وهناك بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للصوفية ومؤسسة «مساجد» لتطوير مساجد آل البيت، حيث يتم استخدام الأساليب الحديثة والمتقدمة فى عمليات التطوير سواء مرافق المسجد والمقام، كذلك يقوم المجلس الأعلى بالتعاون مع نقابة الأشراف بتوثيق تاريخ آل البيت فى مصر من الأولياء والصالحين حتى تكون مرجعاً علمياً وصالحاً للبحوث العلمية