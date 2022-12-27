السيدة نفيسة.. بركة مصر (ملف خاص)

«يا من له فى الكون من حاجة.. عليك بالسيدة الطاهرة.. نفيسة والمصطفى جدها.. أسرارها بين الورى ظاهرة» بهذه الأبيات تغنى الصالحون بمناقبها والتمسوا منها البركة والشفاعة والدعاء المستجاب.. هى سليلة آل بيت النبوة.. مولاتنا السيدة نفيسة الصغرى بنت سيدى حسن الأنور بن زيد الأبلج، ابن مولانا الإمام الحسن السبط، ابن مولانا الإمام علىّ، من مولاتنا فاطمة الزهراء، بضعة سيدنا ومولانا رسول الله.

ما تعلق المصريون بحب أحد قدر تعلقهم بـ«آل بيت النبوة»، وفى القلب منهم ستنا السيدة نفيسة، التى أقامت بين المصريين 15 عاماً بوصية أوصاها لها جدها المصطفى فى المنام، ولم تقف كراماتها مع أهل مصر عند البقاء بينهم ما تبقى من حياتها، بل بقيت بينهم بجسدها الطاهر ومقامها الشريف أيضاً بوصية من جدها أوصاها لزوجها فى المنام، عندما همّ الأخير بعد وفاتها بنقل جثمانها للمدينة المنورة لدفنها بالبقيع على غير رغبة أهل المحروسة، ونفاذاً لوصية المصطفى دُفن الجسد الشريف فى مصر.. تعم بركته على أهلها، ويجد المتعبون والمحبون راحتهم وصفاءهم فى رحابها.

هنا عند عتباتها فى قلب القاهرة، تُسكب العبرات وتُرفع الدعوات، ويطلب أحباؤها الوسيلة إلى الله بأن يستجيب لهم ببركة «بضعة الرسول» الطاهرة.

«الوطن» تحتفى فى هذا الملف بالسيدة نفيسة التى يفوح من اسمها رحيق النبوة، فكم كان جدها يعشق الأسماء الجميلة، وهى النفيسة اسماً ومعنى ومقاماً.. «رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد».

«رَحْمَتُ الله وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ»

«السلام والتحية والإكرام والرضا من العلى الأعلى الرحمن على السيدة نفيسة سلالة نبى الرحمة وهادى الأمة مَن أبوها علّم العشيرة وهو الإمام حيدرة، السلام عليكِ يا بنت الحسن المسموم، أخى الإمام الحسين المظلوم، والسلام عليكِ يا بنت فاطمة الزهراء بنت خديجة الكبرى، رضى الله عنك وعن أبيك وعمك وجدك وحشرنا فى زمرتهم أجمعين. اللهم بحق ما كان بينك وبين جدها محمد، صلى الله علىه وسلم، ليلة المعراج اجعل لنا من همنا الذى نزل بنا باب الفرج واقض الحوائج».

نفيسة.. والمصطفى جدهايا

من له فى الكون من حاجة.. عليك بالسيدة الطاهرةنفيسة والمصطفى جدها.. أسرارها بين الورى ظاهرةفى الشرق والغرب لها شهرة.. أنوارها ساطعة باهرةكم من كرامات لها قد بدت.. وكم مقامات لها فاخرةيا حبذا سيدة شَرُفت.. بها أراضى مصر والقاهرةبنفسها قد حفرت قبرها.. حال حياة يا لها حافرةتتلو كتاب الله فى لحدها.. وهى لمن قد زارها ناظرةشعر/ أحد الصالحين فى حب السيدة نفيسة

كعبة الأسرار

يا كعبة الأسرار جئتك لائذاً.. أبغى الندى من كف عاطرةيا أم قاسم الغياث فإننى.. عبد ضعيف الحال يدى قاصرةدنف ومسكين مهين عابر.. ما لى معين قط عينى ساهرةيا بنت طه أنقذى من لم يجد.. جاهاً سوى ذى المعجزات الظاهرةالمصطفى الهادى البشير محمد.. من يرتجى كل الأنام مآثرهصلى عليه الله ما بدراً زها.. والآل والصحب النجوم الزاهرةأو ما استغاث الحامى أحمد قائلاً.. يا صاح إن رمت الحياة الفاخرة شعر/ الشيخ أحمد الخامى

آل طه

بنفسى آل طه من حباهم.. إلهى فى الحياة وفى المماتفلولا أنّهم خير البرايا.. لما صلّى عليهم فى الصلاةأليس همو وإن قصّرت أهلى.. وآبائى الكرام وأمهاتىأحبهموا، وأفنى فى هواهم.. ولا أخشى الذين أو اللواتىالإمام الرائد محمد زكى إبراهيم

يا آل بيت رسول الله حبكمو.. فرض عظيم إله العرش أنزله يكفيكمو من جليل القدر أنكمو.. من لم يصل عليكم لا صلاة لهالإمام الشافعى

يا آل بيت رسول الله حبكمو.. فرض عظيم إله العرش أنزلهيكفيكمو من جليل القدر أنكمو.. من لم يصل عليكم لا صلاة لهالإمام الشافعى

يا بنى الزهراء والنور الذى.. ظن موسى أنه نار قبسلا أوالى قط من عاداكم.. إنهم آخر سطر فى عبسأحد الصالحين

على بابها: كلمات بالذهب.. على باب ضريحهاعرش الحقائق مهبط الأسرار.. قبر النفيسة بنت ذى الأنوارحسن بن يزيد الحسن نجل الإمام.. على ابن عم المصطفى المختار

هُنا يُستجاب الدعاء

قبر السيدة نفيسة أحد المواضع المعروفة بإجابة الدعاء بمصر.. ولم يزل المصريون ممن أصابته مصيبة أو لحقته فاقة أو جائحة يمضون إليها فيدعون الله تعالى عندها فيستجيب لهم.. وقد جُرّب ذلك.

المؤرخ المقريزى

دعونى وحبيبى

فى أمور تكون أو لا تكون.. سهرت أعين ونامت عيونوالذى قد كفاك ما كان.. بالأمس سيكفيك فى غد ما يكونأبيات للسيدة نفيسة عند احتضارها

السيدة نفيسة «الصُغرى»

سر التسمية: أُخذ اسم (نفيسة) من النفاسة ورفعة الشأن والشرفوالدها: سيدى حسن الأنور ويشتهر بـ(الأكبر) وكان أميراً على المدينة للخليفة المنصورجدها: زيد الأبلج ابن مولانا الإمام الحسن السبط ابن مولانا الإمام علىّ من مولاتنا فاطمة الزهراء بضعة رسول اللهميلادها: فى مكة فى النصف الأول من ربيع الأول سنة 145 هجريةصباها: قضته فى المدينة المنورة بجوار روضة جدها المصطفىشبابها: أدركت فيه طائفة من نساء الصحابة والتابعين وتلقت عنهن الحديثزوجها: أحد بنى عمومتها، السيد إسحاق المؤتمن، شقيق السيدة عائشة وتولى ولاية المدينة بعد أبيهاأولادها: «القاسم وأم كلثوم» من ابن عمها السيد إسحاق المؤتمنعبادتها: حجت 30 حجة، أكثرها سيراً على الأقدام، وحفظت القرآن الكريم وتفسره، واشتُهرت بأنها كانت صوّامة قوّامة كراماتها: لها كرامات لا تحصى كعمتها زينب بنت على، رضى الله عنهمامشهدها: فى سفح المقطم بالقاهرة يتبرك به أهل مصر

قائمة «كبار الزوار»

بعد وفاة السيدة نفيسة توافد على ضريحها الشريف بمصر عدد من أئمة الفقه والتصوف والصالحين على مر الزمان أبرزهم:مولانا أبوالفيض ذو النون المصرىالإمام أبوالحسن الدّينورىأبوعلى الروزبارىأبوبكر الدّقّاقأبان الواسطىالإمام إسماعيل المزنى الشّافعى