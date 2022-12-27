إمام مسجد السيدة نفيسة: محبة المصريين لها كرامة عظيمة نحمد الله عليها

قال الدكتور على الله الجمال، إمام مسجد السيدة نفيسة، رضى الله عنها، بالقاهرة إن أرض المحروسة تشرفت بمكوث السيدة نفيسة بها طوال 15 عاماً، كانت خلالها المربية والمعلمة وفى حضرتها تعم المحبة والكرامات، ويشعر رواد مسجدها ومقامها بالسكينة والارتياح، كأنهم فى روضة النبى الكريم. أكد «الجمال» أن أهل الله يلقبونها بـ«سيدة أهل التصريف»، والدعاء فى حضرتها مستجاب، فكرامات «نفيسة الدارين» مشهودة، ومن يزر حضرتها لا يفارقها فيكون دائم الزيارة والسلام.. وإلى نص الحوار:

كيف ترى احتفالات المصريين الكبرى بمولد السيدة نفيسة؟

- سليلة بيت النبوة، يرجع نسبها إلى سبط النبى الحسن بن على وابن فاطمة الزهراء، رضوان الله عليهم أجمعين، والسيدة نفيسة لها حب وتقدير خاص لدى المصريين، فتقع فى قلوبهم بمنزلة شريفة، فهى نفيسة العلم، السيدة الشريفة العلوية، النقية والعفيفة، الساجدة المتبحرة، تشرفت أرض المحروسة بمقامها طوال 15 عاماً، كانت خلالها المربية والمعلمة وفى حضرتها تعم المحبة والكرامات، ومحبو السيدة نفيسة وزوارها، عندما يأتون إلى مسجدها ومقامها وحضرتها يشعرون بالسكينة والارتياح، كأنهم فى روضة النبى الكريم، صلى الله عليه وسلم، فنحمد الله على هذا الصفاء والروحانيات التى يشعر بها كل محب للسيدة نفيسة، وكل زائر يتردد تصيبه تلك الحالة، لذلك من يزر حضرتها لا يفارقها فيكون دائم الزيارة والسلام فى كل وقت خاصة فى استجابة الدعاء.

بعض جماعات التطرف تدعى بغير علم أن الدعاء وطلب المدد فى حضرة السادة الكبار يجانبه الصواب؟

- للسيدة نفيسة مكانة معروفة، وفى حضرتها يستجاب الدعاء، وقد قال الإمام الذهبى، رحمه الله، إن الدعاء فى روضتها مستجاب، فكل من قصد الله سبحانه وتعالى وتوسل إليه، ببركة السيدة نفيسة صاحبة المقام، يستجيب سبحانه وتعالى دعوته، والمدد من الله سبحانه وتعالى، لكننا نلتمس البركة فى روضات أهل بيت رسول الله لأن القبر إما حفرة أو روضة، وآل بيت النبى الكريم قبورهم روضات من رياض الجنة، لأن نورهم من نور النبوة.

كيف تفسر كل هذا الحب لسليلة آل بيت النبى؟

- السيدة نفيسة واحدة من آل بيت النبوة، ونسبها قريب من سيدنا النبى، فهى بنت الإمام الحسن الأنور بن زيد الأبلج بن الإمام الحسن بن الإمام على بن أبى طالب، واختارت مصر على وجه التحديد وأحبت أهل مصر فلم تفارقهم حتى الموت، والمصريون يحبونها لأنها مستجابة الدعوة وكرامتها مشهود لها فى كتب التاريخ، وهى «نفيسة العلم»، كانت المعلمة للإمام الشافعى، وهو الإمام القرشى الذى قال عنه النبى الكريم «عالم قريش يملأ الأرض علماً»، وقيل إن الإمام أحمد بن حنبل تعلم على يديها.

مشهود للسيدة نفيسة بأنها تسير على نهج جدها النبى فى العبادة؟

- كانت العابدة الفاضلة التى تتلو القرآن الكريم كله كل يوم، وتصوم النهار وتقوم الليل إلا قليلاً، وكان عند السيدة نفيسة فى بيتها سلة معلقة كانت زينب بنت أخيها يحيى المتوج بن الحسن الأنور بن زيد الأبلج بن الحسن السبط، تجد فيها ما تشاء من الطعام والخيرات، فسألتها مرة عن سر تلك السلة التى تجد فيها ما تشاء؟ فقالت لها السيدة نفيسة إن الإنسان إذا كان مع الله كان الكون ملك يده وباستطاعته، فتلك من كرامات السيدة نفيسة، فيلقبها أهل الله بأنها «سيدة أهل التصريف»، ومعناه أن الله سبحانه وتعالى أعطاها التصريف، فكانت ممن يقولون للشىء «كن فيكون»، وهذا الأمر امتد بعد انتقالها للرفيق الأعلى، فالدعاء فى روضتها مستجاب، فهى «نفيسة الدارين».

الحديث حول كرامات السيدة نفيسة كثير.. ما هو الحقيقى من هذا الأمر؟

- كرامات السيدة نفيسة كثيرة، نقلها الرواة عنها، وكما قال العلماء منها ما هو صحيح، ومنها ما هو غير ذلك، والله أعلى وأعلم، لكنى على وجه التحديد، أرى أن الحب الذى ظهر من المصريين للسيدة نفيسة هو أعظم كرامة، وكونها تكون معلمة الإمام الشافعى، ويطلب منها الدعاء، فهذه أعظم كرامة، وقيل إن هناك بنتاً فى بيت يهودى مجاور لها كانت قعيدة وأخذت من الوضوء الذى توضأت منه السيدة نفيسة، وقامت على قدميها تمشى، وقيل إنها كانت تضع الخمار فى النيل فكان يزداد ماؤه، وهناك الكثير من الكرامات التى حكاها المؤرخون، والله أعلى وأعلم بصحة كل ذلك، لكننا نؤمن بكرامات السيدة نفيسة التى نقلها المؤرخون أو غير ذلك