حُسن الخاتمة.. أشخاص توفوا أثناء الصلاة آخرهم «مؤذن أسوان»

الوفاة في أثناء الصلاة هي نوع من أنواع «حُسن الخاتمة» التي يتمناها أي شخص، وشهدت العديد من المحافظات حالات وفيات لأشخاص توفوا في أثناء الصلاة، آخرهم مؤذن أسوان، الذي لفظ أنفاسه فجر أمس الثلاثاء عقب نطق الشهادة.

وشهدت عزبة المصري، التابعة لمركز إدفو، بمحافظة أسوان، وفاة الشيخ صديق مهلل، مؤذن مسجد الحسين، التابع لإدارة أوقاف الكلح غرب، بمركز إدفو، فجر الأمس، عقب نطق الشهادتين، ليؤكد الفحص الطبي على يد طبيب الوحدة الصحية بالقرية وفاته، وفيما يلي، أشخاص توفوا في أثناء أدائهم الصلاة.

أشخاص توفوا في أثناء الصلاة

في 17 نوفمبر الماضي، توفي، سلامة مخيمر، مدير عام إدارة تموين بيلا سابقًا، في محافظة كفر الشيخ، عن عُمر ناهز 65 عامًا، في أثناء إمامته المُصلين في صلاة العشاء، داخل أحد مساجد قرية المناشر، بمركز بيلا، وسط حالة من الصدمة انتابت رواد المسجد بسبب الوفاة المفاجئة التي وصفوها بـ«حُسن الخاتمة».

وفي 2 ديسمبر الماضي، توفي مصطفى عبد الله مقلد، صاحب الـ67 عامًا، فلاح، مُقيم في مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، في أثناء أداء صلاة الجمعة، وتم تشييع جنازته في عصر ذات اليوم، وشارك بها الكثيرون من الأهالي، وسط حالة حُزن شديدة بين المشيعين.

وفي 16 ديسمبر الماضي، توفي شخص يُدعي عبد الحليم السايس، في أثناء صلاة الجمعة، في محافظة البحيرة، وكان دائمًا يطلب من الله أن يرزقه حُسن الخاتمة والرحيل والجنة، حسبما ذكر أحد المصلين في المسجد الذي شهد وفاته.

وفي 22 ديسمبر الماضي، لفظ سعيد عبد العزيز محمد، 65 عامًا، أنفاسه الأخيرة، في أثناء أداء صلاة الفجر بأحد مساجد قرية أبو حريز، التابعة لمركز كفر صقر، بمحافظة الشرقية، وهي نفس الحالة التي لقي والديه ربهما عليها، إذ توفيا في أثناء الصلاة، بحسب ما ذكر شقيقه إبراهيم عبد العزيز.

خطيب بمديرية أوقاف كفر الشيخ: الموت أثناء الصلاة من علامات حُسن الخاتمة

وقال الشيخ عبد الوهاب علي، إمام وخطيب بمديرية أوقاف كفر الشيخ، لـ«الوطن»، إن الموت أثناء الصلاة من علامات حُسن الخاتمة، وتدل على أن من عاش على شئ مات عليه، لافتًا إلى أن علامات حُسن الخاتمة كثيرة، ومنها: الموت في أثناء الصلاة، النطق بالشهادة عند الموت، الاستشهاد في ساحة القتال، الموت ليلة الجمعة أو نهارها، الموت بالطاعون والموت من الهدم أو غرقًا أو حرقًا.