«الجمارك» لـ أحمد موسى: إدراج المتلاعبين بفواتير الاستيراد بالقائمة السوداء

كشف الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، تفاصيل اكتشاف 26 ألف حالة لمستوردين قاموا بالتلاعب في قيمة فواتير الواردات؛ للالتفاف على القانون المصرفي للدولة.

إدراج المتلاعبين بالقائمة السوداء

وقال غتوري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إنه سيتم إدراج المتلاعبين بالقائمة السوداء، وكان ذلك مطلبًا للمستوردين الملتزمين بإجراءات الاستيراد المصرفية.

26 ألف حالة تقوم بالتلاعب في فواتير الشراء

وأضاف أنه تم اكتشاف 26 ألف حالة تقوم بالتلاعب في فواتير الشراء أكثر من 15 مرة، مشيرًا إلى أن قانون البنك المركزي حدّد لكل شخص يسافر خارج البلاد حمل 10 آلاف دولار أو 5 آلاف جنيه مصري، كما يُسمح لأي مسافر يأتي إلى مصر بحمل 10 آلاف دولار أيضًا.

سافر خارج مصر

وأوضح أن هناك من سافر خارج مصر وهرّب عملة أجنبية داخل فراخ مجمدة، وآخر قام بإخفاء مشغولات ذهبية في «كبّة»، مشيرًا إلى أن القانون لا يُعاقب على حمل الأشياء الشخصية، كما أن الأجهزة الحديثة تكشف الأشياء التي يتم إخفاؤها داخل حقائب المسافرين.

سيارة معفاة من الضرائب

وعن ملف سيارات المصريين بالخارج، أكد أنه جرى إلغاء شرط إيداع مبلغ في الحساب قبل الحصول على سيارة معفاة من الضرائب بـ 3 أشهر؛ وهي أمور تأتي في ظل تيسيرات الدولة للمصرين بالخارج، مضيفًا أنه جرى توفير إمكانية حصول المصري بالخارج على سيارة من المنطقة الحرة في مصر بنفس مميزات استقدام سيارة من الخارج.

ولفت إلى أنه جرى التوافق مع نقابات وشُعب التخليص الجمركي على تقدير مقابل خدمة التخليص الجمركي؛ بحيث لا تتجاوز 3 آلاف جنيه، وإتاحة التطبيق الخاص بالشراء من الوكلاء التجاريين الموجود لهم سيارات بالمناطق الحرة في مصر.