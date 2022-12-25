«الهجرة» تكشف طريقة الاستفادة من مبادرة «استيراد السيارات المعفاة من الجمارك»

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، منشورا جديدا تحت عنوان «كيف يمكن للمصريين بالخارج الاستفادة من مبادرة استيراد السيارات المعفاة من الجمارك؟»، عبر الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كي توضح من خلاله أبسط طريقة لاستفادة المصريين بالخارج من قانون استيراد سيارات معفاة من الجمارك والضرائب والرسوم، تسهيلا عليهم في عملية الاستيراد.

سداد مبلغ نقدي يشمل نسبة 100% من الضرائب والرسوم المستحقة

أوضحت وزارة الهجرة عبر منشورها بموقع «فيس بوك»، أنه يمكن التمتع بإعفاء السيارات من الجمارك من خلال سداد مبلغ نقدي يشمل نسبة 100% من الضرائب والرسوم المستحقة على السيارة التي ستقوم باسترادها وإدخالها إلى مصر، بالدولار الأمريكي.

ويأتي ذلك من خلال إنشاء حساب إلكتروني على المنصة المعدة لذلك، واستصدار أمر دفع لتحويل المبلغ على حساب وزارة المالية رقم (173100167) بالبنك الأهلي المصري.

اعتبارا من (15/11/2022) أى قبل تاريخ (14/3/2023)

وأضافت وزارة الهجرة عبر المنشور، أنه يتعين على طالب التحويل التحقق من قيام البنك المحول منه بإدراج البيانات التالية برسالة السويفت، وهي:

- رقم الطلب الخاص به، والذي تصدره المنصة لدى التسجيل الأولي.

- الرقم المرجعي للمدفوعة الذي تصدره المنصة.

وأشارت وزيرة الهجرة عبر المنشور إلى شريطة أن يتم التحويل خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنفذ والمعمول به اعتبارا من (15/11/2022) أي قبل تاريخ (14/3/2023)، ثم استرداد المبلغ كاملا بعد مرور خمس سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت استحقاق المبلغ.