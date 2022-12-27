رئيس مصلحة الجمارك لـ قناة الحياة: إجراءات رادعة للمتلاعبين في فواتير الاستيراد

أكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي مستورد يتلاعب في فواتير الواردات، مشيرًا إلى وجود إدارة متخصصة بالتقييمات والأسعار.

فرض غرامات

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن هذه المشكلة كانت موجودة وكان يتم ضبط هذا التلاعب وتٌفرض غرامة على المستورد ثم يجري تخفيضها للنصف للتسهيل على المستوردين.

وأشار إلى أن بعض المستوردين يتلاعبون في فواتير الاستيراد للهرب من طريقة التحويل الشرعية من البنوك المصرية للخارج، مؤكدًا أن البعض يحصل على دولارات المصريين في الخارج ويدفعها مقابل ما يستودره ويحصل من داخل مصر على دولارات بطريقة شرعية ويضيع على الجمارك حقها، كما يضيع على المستورد الموجود هنا إمكانية الحصول على عملة أجنبية.