رئيس الجمارك لـ«الحياة»: رصد 26 ألف حالة تلاعب في فواتير الاستيراد

قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن المصلحة رصدت تلاعب 26 ألف مستورد في فواتير الاستيراد، مشيرًا إلى أن المصلحة لن تخفض قيمة الغرامة المقررة مثلما كان يحدث في الماضي.

اتخاذ اجراءات لوقف سجل المستوردين للمتلاعبين

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، أنه سيتم إخطار وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ إجراءاتها في وقف سجل المستوردين للمدة التي تراها وقد تصل لمدة عام.

سيتم وضع المصدر المتلاعب في قائمة المخاطر

وأشار إلى أن المصدر الذي أخرج الفاتورة بعد التلاعب فيها سيتم وضعه في قائمة المخاطر ولن يكون له أي تيسيرات، مؤكدًا أن المصلحة تقدم التيسيرات للمصدرين والمستوردين.