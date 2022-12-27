عضو جمعية الحساسية والمناعة: المصريون يدخنون 70 مليار سيجارة و6 آلاف طن معسل في العام 

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن المصريين يدخنون في العام 70 مليار سيجارة و6 آلاف طن معسل، وهو أمر خطير للغاية، ويسبب تلوثا بالبيئة بشكل عام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث الأخبار»، مع الإعلامية ريهام السهلي، عبر قناة «Extra News»، أن العالم يخسر 8 ملايين من البشر جراء التدخين كل عام، منهم 913 كل ساعة نتيجة التدخين المباشر، وإذا ما قارنا بكورونا، فإن التدخين أخطر من كورونا.

وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة: «حتى لو كنا خايفين من الفيروس المخلوي التنفسي، فيموت بسببه 22 فردا في الساعة، وعندما يدخنون ويلقون عقب السيجارة فهناك خطورة أخرى بسبب أعقاب السجائر، فأعقاب السجائر من البلاستيك وهو ما يزيد القمامة البلاستيكية في العالم، ويؤثر على المحيطات وغيرها».

وأوضح أن التدخين يكلف إنتاج التبغ، ويكلف الأرض 22 مليار طن من المياه، ويخرج 84 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وكل سيجارة تزيد البصمة الكربونية 14 جراما مما يسبب زيادة في ارتفاع منسوب البحر والتصحر ويمثل ضرارا على التنوع البيولوجي، ويزيد مشكلات مناخية كثيرة، مما يؤثر على سبل العيش والأمن المائي والغذائي ويؤثر على الصحة بشكل عام».