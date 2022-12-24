اشتراطات ترخيص المسارح والسينما في قانون المحال.. منها حظر التدخين

حدد قانون المحال العامة، اشتراطات تشغيل والحصول على ترخيص عمل بالنسبة للمسارح ودور السينما المغلقة والمفتوحة، إذ يجب توافر اشتراطات معينة لمزاولة هذا النشاط، ومنها ما يلي:

- تنشأ غرف آلات العرض من مواد غير قابلة للاحتراق، ولا يجوز وضع أية آلة عرض خارجها، ولا يزيد طول الجزء المكشوف من الفيلم المصنوع من مادة النتروسيليلوز عن 25 سم.

- لا يقل طول غرفة العرض المخصصة لآلة واحدة عن 2.5 متر في اتجاه الأشعة الخارجة منها، والعرض 2.5 متر والارتفاع 2.30 متر، ويضاف للعرض 1.60 متر لكل فانوس أو كشاف أو ما يماثلهما.

وعند وضع أكثر من آلة عرض، تكون مساحة الغرفة كافية بحيث لا تقل المسافة بين محاور آلات العرض عن 1.60 متر «ما لم يقتضي الأمر وجود بعد محدد بين آلتين، وحول كل آلة مساحة تشغيل لا تقل عن60 سم من الجوانب، 90 سم خلفها.

ضوابط عمل المسارح والسينما

- يكون باب أو أبواب غرفة العرض من الحديد أو الصلب، ولا يقل عرض الضلفة عن 75 سم وارتفاعها مترين، وتُفتح للخارج، ولا يجوز عمل فتحات للدخول أو الخروج في سقف أو أرضية الغرفة.

- عمل فتحتين لكل آلة أو كشاف أحدهما للمراقبة والأخرى لخروج الأشعة، وذلك في الحائط الأمامي جهة شاشة العرض بغرفة الآلات.

- لا يجوز الاحتفاظ بأوراق أو منسوجات غير لازمة للتشغيل فى غرفة آلات العرض أو لف الأفلام، ووضع المخلفات في الصناديق المخصصة والتخلص منها.

- يحظر التدخين بغرفة آلات العرض، ولف الأفلام ويكتب ذلك على مدخلها، وفق ضوابط قانون المحال.

إجراءات الحماية

- لا يجوز استعمال أي عامل في إدارة آلات العرض، إلا إذا كان مرخصًا له بذلك، ويُخصص عامل واحد لتشغيل كل آلة ويجوز استعمال مساعدين أو أكثر في غرفة آلات العرض في أثناء التشغيل، ولايقل سن المساعد عن 16 سنة وحاصلًا على ترخيص أو تأدية امتحان.

- فى حالة تغطية السينما المكشوفة، يجب أن تكون المواد المستعملة غير سهلة الاحتراق

- لا يجوز دخول غرفة آلات العرض أو غرفة لف الأفلام، في أثناء التشغيل لغير مندوب جهة الترخيص المدير والعامل المختص ومساعديه.

- التشديد على ضوابط الحماية المدنية والإطفاء وفق قانون المحال.