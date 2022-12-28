شوارع بورسعيد هادئة بسبب المرتفع السيبيري.. المارة التزموا منازلهم

شهدت شوارع بورسعيد هدوء وغياب المارة بسبب المرتفع السيبيري الذي أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية، وحرص الأهالي على ارتداء الملابس الثقيلة ليتناسب مع انخفاض درجات الحرارة التي وصلت إلى 12 درجة مئوية والتواجد ليلا في منازلهم، كما خلت الأسواق مساء من المارة وأغلقت المحال مبكرا.

عادة أهالي بورسعيد شراء مستلزماتهم ليلا.. وانخفاض الحرارة منعهم

وأكد محمود غنيم، تاجر دواجن، لـ«الوطن»، أن انخفاض درجات الحرارة أثرت على حركة البيع في الأسواق، حيث حرص المواطنون على التواجد في المنازل للتدفئة ليلا بخلاف عادة أهالي بورسعيد النزول وشراء مستلزماتهم ليلا.

من جانب آخر، أعلنت هالة أبو العز، رئيس حي الضواحي، حالة الطوارئ بسبب النوة التي تمر بالبلاد «المرتفع السيبيري».

وأوضحت أبو العز، في بيان لها، استمرار أعمال كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار المتبقية بعدد من مناطق وشوارع الحي، وذلك بعد انتهاء موجة سقوط الأمطار.

وأكدت رئيس الحي مواصلة الأجهزة التنفيذية بالحي لليوم الثالث على التوالي، التعامل الفوري مع سقوط الأمطار، مشيرة إلى أنه منذ انتهاء موجة سقوط الأمطار تم على الفور انتشار سيارات كسح المياه وماكينات الشفط النقالة وتم البدء والتعامل الفوري مع تداعيات سقوط مياه الأمطار عقب توقفها كما تم فتح بالوعات الأمطار وتطهير مطابق الصرف لتصريف مياه الأمطار المتراكمة بكل مناطق وشوارع الحي.

وشددت رئيس الحى علي متابعة تنفيذ إجراءات التعامل الفورى مع موجة الطقس الغير مستقر والتقلبات الجوية وتجمعات الأمطار أولا بأول مشيرة إلى تواجد ميداني مكثف للإدارات المعنية والمعدات التابعة للحى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمتابعة الأوضاع أولا بأول والتواصل المستمر مع غرفة العمليات بالحى للمتابعة

تأمين أعمدة الإنارة

وأضافت رئيس الحى أنها وجهت إدارة الكهرباء بالحي للتأكد من سلامة وتأمين كافة أعمدة الإنارة والكهرباء بشوارع ومناطق الحى وإزالة الوصلات العشوائية لمنع أي حوادث حرصا على حياة وسلامة المواطنين