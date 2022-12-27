درجات الحرارة المتوقعة اليوم.. طقس بارد نهارا وشديد البرودة ليلا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استمرار درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعة فى حالة الطقس اليوم، على جميع محافظات ومدن الجمهورية.

تراجع فرص سقوط الأمطار

وأضافت الأرصاد الجوية، إلى تراجع فرص سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء، إلا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجبال البحر الأحمر، في حين يسود طقس غائم جزئيا على معظم مدن ومحافظات الجمهورية، كما تعود الشبورة المائية فى ساعات الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما يسود طقس بارد خلال ساعات النهار وشديد البرودة ليلا.

درجات الحرارة اليوم

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 27 ديسمبر على مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

القاهرة 20 - 13

- العاصمة الإدارية 20 - 14

- أكتوبر 20 - 14

- بنها 20 - 14

- دمنهور 19 - 15

- كفر الشيخ 18 - 15

- المنصورة 19 - 14

- دمياط 21 - 14

- بورسعيد 20 - 14

- الإسماعيلية 20 - 12

- السويس 19 - 13

- الزقازيق 19 - 14

- شبين الكوم 19 - 14

- طنطا 19 - 15

- شلاتين 26 - 16

- الإسكندرية 18 - 15

- العلمين الجديدة 18 - 14

- وادي النطرون 19 - 15

- مطروح 19 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 19 - 10

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 22 - 12

- كاترين 19 - 04

- رأس سدر 19 - 14

- نخل 17 - 07

- طابا 18- 15

- نويبع 19 - 14

- حلايب 24 - 18

- شرم الشيخ 21 - 15

- الغردقة 21 - 16

- مرسى علم 22 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 20 - 13

- المنيا 20 - 09

- أسيوط 21 - 10

- سوهاج 21 - 11

- قنا 21 - 12

- الأقصر 23 - 12

- أسوان 25 - 13

- الوادي الجديد 23 - 13

- أبو سمبل 22 - 14

- أبو رماد 25 - 18

رأس حدربة 23-17