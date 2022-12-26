درجات الحرارة المتوقعة اليوم.. طقس بارد وممطر والعظمى بالقاهرة 19

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن جميع مدن ومحافظات الجمهورية بدأت تشهد انخفاضا في درجات الحرارة خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة وساعات الصباح الباكر، إذ من المتوقع أن تسجل العظمى في القاهرة اليوم 19 درجة مئوية والصغرى 13 درجة.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أنه مع بداية فصل الشتاء، بدأ استقبال كتل هوائية باردة قادمة من جنوب أوروبا، تعمل على انخفاض درجات الحرارة، كما كشفت الصور الأخيرة للأقمار الصناعية وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا قادم على سطح البحر المتوسط، وهذا ما يعمل على استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة، كما من المتوقع استمرار الطقس الغائم جزئيا على جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

درجات الحرارة اليوم

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم 26-12-2022 على مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

القاهرة 19 - 13

- العاصمة الإدارية 20 - 14

- أكتوبر 19 - 14

- بنها 19 - 14

- دمنهور 19 - 15

- كفر الشيخ 18 - 15

- المنصورة 19 - 14

- دمياط 21 - 14

- بورسعيد 20 - 14

- الإسماعيلية 20 - 12

- السويس 19 - 13

- الزقازيق 19 - 14

- شبين الكوم 19 - 14

- طنطا 19 - 15

- شلاتين 26 - 16

- الإسكندرية 18 - 15

- العلمين الجديدة 18 - 14

- وادي النطرون 19 - 15

- مطروح 19 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 19 - 10

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 22 - 12

- كاترين 19 - 04

- رأس سدر 19 - 14

- نخل 17 - 07

- طابا 18- 15

- نويبع 19 - 14

- حلايب 24 - 18

- شرم الشيخ 21 - 15

- الغردقة 21 - 16

- مرسى علم 22 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 20 - 13

- المنيا 20 - 09

- أسيوط 21 - 10

- سوهاج 21 - 11

- قنا 21 - 12

- الأقصر 23 - 12

- أسوان 25 - 13

- الوادي الجديد 23 - 13

- أبو سمبل 22 - 14

- أبو رماد 25 - 18

رأس حدربة 23-17