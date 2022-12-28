نجوم الفن يهنئون أشرف زكي بافتتاح دار مسنين للفنانين: إنجاز إنساني

حرص عدد كبير من الفنانين على تهنئة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بافتتاح أول دار مسنين للفنانين.

وجاءت تعليقات نجوم الفن على افتتاح دار مسنين لكبار السن من الفنانين كالتالي:

وكتبت عبير صبري، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «أشكر نقابة المهن التمثيلية والدكتور أشرف زكي النقيب، وأخص بالشكر شيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة على تبرعه بالمال لإنشاء هذه الدار محبة وتقدير للفن والفنان المصري ولمصر ولكل من ساهم بالمال والجهد في هذا الإنجاز الإنساني والكبير.. دار القوة الناعمة لكبار السن من الفنانين المصريين».

وأضافت عبير: «هو تقدير مستحق للفنان المصري الذي قدم كل ما يمللك من فن وسعادة وبهجة ووعي وثقافة وعمر للجمهور المصري والعربي ودامت مصر دائما في مقدمة التنوير للعالم.. عاشت مصر والإمارات».

وقالت منة فضالي عبر إنستجرام: «النقابة عندنا حاجة تشرف بجد، ودكتور أشرف زكي بيعمل مجهود للكل شكرا لنقابة المهن التمثيلية».

وفاء عامر: أشرف زكي نموذج للنقيب الإنسان

أما الفنانة وفاء عامر، كتبت عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «دكتور أشرف زكي نموذج للنقيب الإنسان.. شكرا جزيلا على ما تبذله أنت والمجلس المحترم في رعاية كبار السن من الفنانين وكل سنة وأنت طيب بمناسبة عيد ميلادك وعيد دار رعاية الفنانين المسنين أهلنا شكرا لحاكم الشارقة الدكتور الإنسان سلطان القاسمي رجل العروبة والإنسانية على مشاركته المحترمة».