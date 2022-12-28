اليوم.. انقطاع الكهرباء عن 19 منطقة في مركز القوصية بأسيوط

أعلنت رئاسة مركز ومدينة القوصية في محافظة أسيوط، عن ورود إشارة من هندسة كهرباء القوصية تفيد بانقطاع الكهرباء اليوم الأربعاء، عن 19 منطقة، وذلك لمدة 5 ساعات متواصلة، تبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا، لإجراء أعمال الصيانة بالشبكات الكهربائية بدائرة تلك المناطق المستهدفة.

انقطاع التيار الكهربائي عن 19 منطقة بمركز القوصية

وبحسب الإشارة الواردة من هندسة كهرباء مركز القوصية، فإن المناطق التي يشملها انقطاع التيار الكهربائي، هي «عزبة أنطون - السراقنا - عنك - الحبالصة - السكة الحديد - بني هلال غرب - بني صالح - بني يحيى شرق - بن يحيى غرب - ‏تل براس - الحرادنة - الأنصار - مير - نزالي جنوب - التناغة - عزبة عطا - عزبة توني - بني قرة - عزبة مبروك».

مواعيد السدة الشتوية بمركز ديروط

في سياق آخر، أعلنت رئاسة مركز ومدينة ديروط في أسيوط، عن بدء السدة الشتوية لمياه الري من يوم 5 يناير المقبل حتى 30 من الشهر ذاته، وعلى جميع الإدارات العامة والشركات والمقاولين والجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال تلك الفترة، لتنفيذ الأعمال المطلوبة خلال مواعيد السدة.