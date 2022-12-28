خبير مناخ: زراعة 100 مليون شجرة تقلل الانبعاثات الضارة

قال الدكتور شاكر أبوالمعاطي، أستاذ المناخ الزراعي، إنّ الفدان الواحد يُزرع فيه 60 أو 65 شجرة، وبالتالي فإنّ زراعة 100 مليون شجرة يحتاج إلى مليون و800 ألف فدان، مشيرًا إلى أنّ ذلك سيُعيد للمناخ رونقه ويعطينا أملا جديدا من خلال تقليل الانبعاثات الضارة والقضاء على التلوث يتخلص من ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء عليها.

أهمية مبادرة «100 مليون شجرة»

وأشاد «أبو المعاطي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على فضائية إكسترا نيوز، تقديم الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح، بجهود مبادرة «100 مليون شجرة»، قائلا إنّ زراعة الأشجار والنباتات تقلل الانبعاثات الضارة، وبالتالي تقل الأمراض الصدرية كالربو تدريجًيا، ومن ثم نعود إلى الجو الطبيعي لـ مصر وهو «حار جاف صيفًا».

وأوضح أستاذ المناخ الزراعي، أنّ مبادرة «100 مليون شجرة» تنمي لدى الطلاب بالمدارس والجامعات فكرة الارتباط بشجرة، لأن الطالب إذا زرع شجرة بيديه سيحدث ارتباطا وثيقا بينهما وسيخاف على إحداث خسائر بها أو بغيرها، حيث يُدرك قيمتها وأهميتها.

حالة الطقس تؤثر على نفسية المواطنين وسلوكياتهم

وتابع أبو المعاطي، أنّ حالة الطقس تؤثر على نفسية المواطنين وسلوكياتهم، مشيرًا إلى أنّ وجود هواء نقي وأشجار بالشوارع سيُحسن حالة المواطن نفسيًا وسيكون لها مردود إيجابي عليه، متابعًا أنّ الطقس الجيد يهيئ بيئة عمل للمواطن بشكل أفضل، وبالتالي يزيد إنتاجه ودوره الفعال في المجتمع.