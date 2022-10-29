محافظ بورسعيد يدشن مبادرة «100 مليون شجرة» للحد من التغيرات المناخية

دشن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء أيمن جبر رئيس جمعية بورسعيد التاريخية، اليوم السبت، المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، في إطار جهود الدولة المصرية في ملف تغير المناخ، تزامنًا مع الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27.

وتستهدف المبادرة تحديد 9900 موقع في أنحاء المحافظات تصل مساحتها الإجمالية إلى 6600 فدان على مستوى الجمهورية تصلح لتكون غابات شجرية، أو حدائق، وتوفير الشتلات الزراعية بشبكات الري.

تحسين نوعية الهواء

وترتكز المبادرة على مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين، جاء ذلك بحضور الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ ورئيس حي الشرق ومدير مديرية الزراعة وعدد من القيادات التنفيذية.

المبادرة الرئاسية

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المبادرة لها هدف قومي بتشغيل الأيدي العاملة عن طريق زراعة ثمار أشجار جديدة، وبالتالي توفير فرص عمل وأكد المحافظ أهمية المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، لما لها من ٱثار إيجابية في الحد من التغيرات المناخية، المتمثلة في خفض انبعاثات الاحتباس الحراري والحد من مخاطره، وتحسين نوعية الهواء من خلال زيادة الرقعة الخضراء ونماء الوعي البيئي وبالتالي الحصول على أكسجين نقي مما ينعكس إيجابيًا على الصحة العامة للمواطنين.

ووجه اللواء أيمن جبر، رئيس مجلس إدارة جمعية بورسعيد التاريخية الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه ورعايته للمبادرة، وتوفير كافة إمكانيات المحافظة وأحيائها للتعاون في تنفيذ خطة العمل، معلنًا عن إطلاق مبادرتها لزراعة 1859 شجرة «بونسيانا» التي اشتهرت بها بورسعيد منذ نشأتها عام 1859، وتعتبر أحد عناصر هوية وشخصية وتراث المدينة الأخضر، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.