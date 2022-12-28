وزيرة الهجرة تشيد بجهود علماء مصر بالخارج في التنمية المستدامة

كشفت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنَّ المؤتمر الدولي السنوي لجمعية العلماء المصريين الأمريكيين، يشارك فيه أبرز الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، إضافة إلى الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بالدولة، ويتم عقد الجلسات التي تتناول أبرز وأهم الموضوعات التي يتمّ اختيارها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، كما يتمّ متابعة تنفيذ توصيات المؤتمرات والجهات ذات الاختصاص، انطلاقًا من إيمان مصر بالقيمة السامية للعلم الذي يتصدر أولويات استراتيجية التنمية المستدامة في بلادنا، وما يقترن به من أنشطة البحث العلمي في شتى الميادين.

مشاركة 25 من كبار علماء مصر في أمريكا وكندا

جاء ذلك خلال افتتاح السفيرة سها جندي، النسخة التاسعة والأربعين للمؤتمر الدولي السنوي لجمعية العلماء المصريين الأمريكيين، بجامعة عين شمس، بمشاركة نحو 25 من كبار علماء مصر في أمريكا وكندا، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

وقالت وزيرة الهجرة «أود الإشادة بجهود رابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا، وأثمن حرصهم دومًا علي المشاركة في سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، ورغبتهم دوما في أن تكون مصر متقدمة في كل المجالات، وقد كانت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج شريكًا وحاضرًا دائمًا في كل مؤتمرات رابطة العلماء المصريين في أمريكا وكندا، وتحرص علي إثراء الحدث بالدعم المعنوي والفني للخبراء بالخارج ليولد لديهم شعور قوي يجعلهم يدركون أن الدولة المصرية تدعمهم وتمد لهم يد المساعدة دومًا، ولذلك حرصنا علي أن نكون معكم اليوم ونرعى هذا للحدث المتميز».

وأكّدت وزيرة الهجرة أنَّ الوزارة ستظل تعمل شريكًا مهمًا لتيسير آليات التواصل بين الخبراء وكل الوزارات والمؤسسات والهيئات المختلفة في مصر، وقد تواصل بالفعل العديد من الخبراء مع الوزارات والهيئات المعنية في مصر.

تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»

وأشارت السفيرة سها جندي إلى حرص مختلف خبرائنا بالخارج على المشاركة بجهودهم من أجل تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، والتي تعكس الملامح الأساسية لمصر الجديدة خلال الـ15 عامًا المقبلة، انطلاقا من بنود الخطة نحو تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار في البحث العلمي، ومواكبة العلماء المصريين لنظرائهم بالخارج من خلال فروع الجامعات الأجنبية واستقطاب الكوادر المصرية، والعمل على ربط علماء مصر فى الخارج ببلدهم الأم التي لم تنفصل عنهم أبدا.

وفي ختام كلمتها، أكّدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة حرص القيادة السياسية على أن يكون العلماء جزءا أساسيًا وقاطرة تدفع بعملية التنمية في مصر وعمود فقري لكافة المشروعات القومية الكبرى، إذ يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على وجود مجلس للعلماء المصريين كمستشارين علميين له ولمؤسسة الرئاسة باعتبارهم القاطرة الأساسية للدفع بعملية التنمية في الجمهورية الجديدة، وأود التأكيد أنه بالرغم مما نواجهه من صعوبات وتحديات في مسيرتنا نحو التنمية والتطوير، فإننا على الطريق الصحيح نسابق الزمن، وأن ما تم تحقيقه من إنجازات على مختلف الأصعدة والمستويات يدفعنا للمزيد من البذل والعطاء في سبيل الرقي والتقدم والازدهار بمجتمعنا المصري.

وكرمت رابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا، السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، على جهودها لدعم العلماء المصريين بالخارج وسعيها للاستفادة من خبراتهم في المشروعات القومية المختلفة.