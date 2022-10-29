وزير التنمية المحلية: ننسق مع المحافظات لتوفير الأشجار لتنفيذ مبادرة الـ«100 مليون شجرة»

شرح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، خلال مشاركته في اجتماع مجلس المحافظين منذ قليل، الجهود المبذولة لمواجهة موجة الأمطار.

وأكد وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، أنه يتم العمل على توفير المعدات المختلفة والأفراد المتخصصين للتعامل مع أي موجة أمطار، مع التنسيق الكامل مع هيئة الأرصاد الجوية لتقدير أي موجات أمطار محتملة والاستعداد لها.

متابعة للتنفيذ حتى تحقق المبادرة النجاح المنشود

ولفت وزير التنمية المحلية إلى المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهي مبادرة الـ100 مليون شجرة، موضحا أنه تم التنسيق في عدد من المحافظات لتوفير الأشجار المختلفة، وأن هناك متابعة للتنفيذ حتى تحقق المبادرة النجاح المنشود.

المحافظات تتابع الالتزام بتكليفات ترشيد استهلاك الكهرباء

وأضاف أن المحافظات تتابع كذلك الالتزام بالتكليفات الصادرة فيما يخص ترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية، لافتاً أيضاً إلى أنه يتم تنظيم برنامج تدريبي لنواب المحافظين حول أهمية إدارة المشروعات القومية والحفاظ عليها.

وخلال الاجتماع عرض المحافظون الجهود المبذولة للإشراف على توفير السلع المختلفة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وكذلك جهود التعامل مع التغيرات المناخية، وسقوط كميات كبيرة من الأمطار.