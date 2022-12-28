خبير أمن معلومات: لا داعى للقلق بشأن وقف «واتساب» على بعض الهواتف

قال المهندس أحمد طارق، خبير أمن المعلومات، إنه لا داعى من القلق بشأن وقف تطبيق «واتساب» عن العمل على ملايين الهواتف؛ إذ أن الـ50 نوعا المذكورة بالمواقع هي أجهزة قديمة جدًا ويندر استخدامها، وكونها بالأساس لا تستطيع تشغيل معظم التطبيقات المتواجدة الآن، لافتًا إلى ضرورة إجراء التحديثات أول بأول على جميع أنظمة التشغيل على نظام «IUS» أو «أندرويد»، سواء كان هذا التحديث لتطبيق الواتساب أو أي تطبيقات أخرى من داخل المتجر الرئيسي الخاص بالهاتف المحمول.

التحديثات يجب أن تتم بصورة فورية وأول بأول

وأضاف «طارق» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح ببرنامج «هذا الصباح»، على فضائية «extra news»، أن التحديثات يجب أن تتم بصورة فورية وأول بأول؛ إذ أنها من شأنها أنها تحسن من جودة التطبيقات، إضافة إلى تضمنها لبعض المميزات الجديدة، فضلا عن كونها تعمل على سد الثغرات الأمنية الموجودة بالتطبيق، وهو ما يعمل على تقليص الاختراق والهجمات الإلكترونية، وتمنعها من الدخول على أجهزة الهاتف المحمول.

أنظمة التشغيل القديمة أكثر عرضة للاختراق

وأوضح خبير أمن المعلومات، أن هذه الخطوة من التطبيق غير مقلقة، بل جاءت متأخرة، موضحا أن التوقيت الذي أصدر فيه تطبيق الواتساب عن التحديث جاء في وقت أصبحت فيه أنظمة التشغيل قديمة، لا تواكب التحديثات الجديدة كلها، كما أنها ستكون أكثر عرضة للهجمات الإلكترونية.