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خبير أمن معلومات لقناة الحياة: «شركات الطرف الثالث» وراء تسريب بيانات الواتساب

كتب:

أحمد حامد دياب
10:01 م | الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
قناة الحياة

قناة الحياة

كشف المهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات، عن تفاصيل تسريب بيانات وأرقام الهواتف المشركة في تطبيق واتساب، موضحا أن التطبيق بدأ في إرسال رسائل للمشتركين، مفادها أنه سيحصل على معلومات المستخدمين، وتصديرها لطرف ثالث.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة» أن الطرف الثالث هو الشركات التي تحصل على معلومات كاملة عن الأشخاص وتستغلها في البيع التجاري، لافتًا إلى أن تسريب البيانات ليس من واتساب ولا شركة ميتا، ولكن من الطرف الثالث.

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