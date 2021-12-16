فيفي عبده: بدور على شخص يعلمني التحديثات في «الانستجرام والسناب شات»

ظهرت الفنانة فيفي عبده، من خلال فيديو لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، تتحدث فيه عن معاناتها في التعامل مع التحديثات التي يتم إجرائها باستمرار على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

فيفي عبده: أنا مضايقة أوي لأني مش عارفة أتعامل مع انستجرام وسناب شات

وأشارت الفنانة فيفي عبده، من خلال الفيديو التي ظهرت به عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، إلى أنها تجد صعوبة في التعامل مع موقعي «انستجرام»، و«سناب شات»، قائلة: «أنا مضايقة أوي مش عارفة أتعامل مع الانستجرام والسناب شات، لأنهم مغيرين فيه حاجات كتيره أوي».

عبده: عايزه أتعلم التكونولوجيا في مواقع التواصل الاجتماعي

وأوضحت الفنانة فيفي عبده، أنها تريد أن تتعلم جميع التحديثات التي تُجري على البرامج باستمرار، وأن تكون مُلمة بكافة أنواع التكنولوجيا الحديثة، قائلة: «عايزة أتعلم التكنولوجيا في مواقع التواصل الاجتماعي، عشان التواصل بتاعي يبقى مظبوط، بس مش عارفة أجدد الخلايا ديه ف دماغي إزاي؟ وأكن متابعة التحديثات ديه كل يوم».

عبده: لو لقيتوا شخص مُلم بالتكنولوجيا أبقوا قولولي

وكشفت الفنانة فيفي عبده، أنها تبحث عن شخص أمين، لأن ثقتها بالأشخاص معدومة تماماُ لكي يقوم بتعليمها التكنولوجيا الحديثة، وكافة التحديثات التي تُجرى على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حتى تعرف كيف تستخدم هذه التطبيقات مضيفة: «أنا بدور على حد مُلم بحاجات التواصل الاجتماعي كلها، فا لو لقيتوا حد كده أبقوا قولولي».

بدايات الفنانة فيفي عبده

ويذكر أن الفنانة فيفي عبده، من مواليد محافظة المنوفية، بدأت حياتها كراقصة فنون شعبية بفرقة عاكف، وبدأت في الظهور للمرة الأولى على شاشات السينما عن طريق فيلم «الرسالة»، وكانت تقوم بدور راقصة في عام 1976.