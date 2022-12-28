في ذكرى ميلاده.. كيف ساهم عبدالمنعم مدبولي في زواج «المهندس وشويكار»؟

أطلق عليه النقاد لقب «مدبوليزم»، وتعني الأسلوب الفريد والمتنوع في التمثيل والإخراج والتأليف؛ إذ كان فنانًا شاملًا وأبًا روحيًا للعديد من الفنانين، إنه القدير عبدالمنعم مدبولي، الذي تحل اليوم الأربعاء 28 ديسمبر، ذكرى ميلاده.

وخلال لقاء تليفزيوني للفنان عبدالمنعم مدبولي مع الإعلامية هالة سرحان، تحدث حول علاقة الفنان فؤاد المهندس بالفنانة شويكار، التي أصبحت زوجته فيما بعد، وروى أنه كان سببًا في زواجهما.

بداية حب فؤاد المهندس وشويكار

يحكي الفنان القدير، أن بداية حب المهندس وشويكار بدأت منذ مسرحية «أنا وهو وهي» قائلًا: «في مسرحية أنا وهو وهي، في مشهد فؤاد المهندس كان عاوز يخرج من الأوضة وعاوز ياخد الشنطة بتاعته عشان ينام في الأوضة التانية ويسيب الأوضة لشويكار، بعد ما ضحكت عليه ودخلت الأوضة وقعدت، وفؤاد بياخد الشنطة شويكار عاكسته، كانت تجيب له الشنطة كده وتجيبهاله كده، لحد ما نزل على وشه ووقع ومش عارف ياخد الشنطة برضو».

وأوضح الفنان عبدالمنعم مدبولي: «لما نزل على وشه قلت لها انزلي انتي كمان جنبه، وكان شكلهم وهما على الأرض وبيتعاكسوا بالشنطة رومانسي جدًا، قلت له يا فؤاد يوم الافتتاح أنا هنزلك مزيكا حلوة تمشي مع المشهد عشان تشيله لفوق، لأن المشهد مكنش فيه كلام غير المعاكسة، قالي لا مزيكا ايه إحنا مش بتوع مزيكا إحنا بنعمل كوميدي».

لم يستمع «مدبولي» لرفض «المهندس» تشغيل المزيكا في خلفية المشهد، مؤكدا: «خليتهم وهما بيشتغلوا وروحت منزل مزيكا وانبسط أوي، والحب دخل قلبه وانتهى».

أهم أعمال عبدالمنعم مدبولي

وولد الفنان القدير عبد المنعم مدبولي في 28 ديسمبر عام 1921، وتوفي عام 2001 نتيجة نوبة قلبية، ومارس التمثيل لأكثر من 50 عامًا، ومن أهم أعماله «حب في الزنزانة، احنا بتوع الأتوبيس، أشجع رجل في العالم».