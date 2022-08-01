هاجمها أحمد ماهر.. سبب انسحاب عبد المنعم مدبولي من «مدرسة المشاغبين»

أثار الفنان أحمد ماهر جدلا واسعا خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما شن هجومًا حادًا على مسرحية «مدرسة المشاغبين»، مُتهمًا إياها بأنها ساهمت في الاستهانة بدور الأب بين أبنائه، إذ اعتبرها «كارثة فنية».

«مدرسة المشاغبين» عُرضت في 20 أكتوبر 1971، وهي من بطولة فرقة الفنانين المتحدين، وهم: سعيد صالح، وعادل إمام، ويونس شلبي، وأحمد زكي، وحسن مصطفى، وسهير البابلي وهادي الجيار.

حسن مصطفى بديلًا لعبد المنعم مدبولي في مدرسة المشاغبين

ومن جهتها، كشفت أمل مدبولي، ابنة الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي، عن تفاصيل انسحاب والدها، من مسرحية «مدرسة المشاغبين»، بعدما قدّمها لمدة 3 أعوام متواصلة، وذلك قبل تصوير النسخة التليفزيونية، إذ حل الفنان حسن مصطفى بديلًا له.

وقالت أمل مدبولي، لـ«الوطن»، إنّ «والدي ظل يُقدم المسرحية لمدة 3 أعوام متتالية، وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا طوال فترة العرض، إلا أنه قرر الاعتذار عن التواجد، والانسحاب من فرقة الفنانين المتحدين بشكلٍ عام»، لافتة إلى أنّ والدها كان يغضب في الفترة الأخيرة من ممارسات فريق العمل.

الارتجال تسبب في وصول مدة المسرحية لـ5 ساعات

وأضافت ابنة عبد المنعم مدبولي، «فريق العمل بدأ يخرج عن النص والتطويل في الجمل الحوارية، ما تسبب في زيادة مدة المسرحية إلى 5 ساعات تقريبًا، رغم أنّ المدة الأصلية لا تتجاوز الـ3 ساعات، متابعة أنّ «والدي شعر بأنّ المُمثلين غير ملتزمين آنذاك، رغم أنه نبههم من خطورة ذلك مرارًا وتكرارًا، لكن دون جدوى، حتى قرر الانسحاب من المسرحية والفرقة بشكلٍ عام».

وأكدت أمل مدبولي أنه لم تقع خلافات بين والدها وفرقة الفنانين المتحدين، رغم الانسحاب، قائلة: «الناس زمان كان قلبها أبيض، وكانوا أكتر ناس يدعموه وهو في آخر أيامه».