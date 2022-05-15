عبدالمنعم السيد: مؤتمر «مدبولي» رد على الكثير من الشائعات

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن مؤتمر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الخاص به اليوم قد بعث فيه رسائل طمأنة للمواطن المصري والمستثمر المصري والأجنبي عن الوضع الاقتصادي المصري بعيدا عن أي شائعات.

السيد: الدولة تسعى لتخفيض نسبة عجز الموازنة

وأضاف «السيد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن رئيس مجلس الوزراء قد تطرق خلال مؤتمره الأخير إلى حجم الاحتياطي النقدي المصري ومعدلات النمو الاقتصادي، وعجز الموازنة التي تسعى الدولة لتخفيضه.

وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء قد أرسل العديد من رسائل الطمأنة للمواطنين والتي كانت مهمة للرد على شائعات التي تخص مدى توافر السلع الاستراتيجية أو السلع بشكل عام التي يحتاجها المواطن، «سيتم إيضاح في وثيقة سياسات ملكية الحكومة المصرية للقطاعات التي ستسيلها الدولة».

واستطرد: «الدولة أوضحت الخريطة الاستثمارية، وتحاول وضع مصر كنقطة مضيئة للاستثمارات في بعض القطاعات، وإعطاء الرخص الذهبية لبعض المشروعات، وكذا إنهاء التأسيس بالإخطار للشركات الناشئة والخاصة برواد الأعمال مع زيادة شركات الشخص الواحد من أجل تكوين مجتمع استثماري جيد في مصر».

الاقتصاد المصري به فجوة تمويلية تصل لـ40 مليار دولار

وأكد أن الاقتصاد المصري به فجوة تمويلية تصل لـ40 مليار دولار، وهناك مساهمة للقطاع الخاص حتى يدخل للعمل في المشروعات المختلفة سواء الحكومية أو المشروعات، «في عام 2022 حققت مصر من المستهدف 9 مليارات لتسيل الأصول، ومحدد للعام المقبل 15 مليار دولار».

وتابع: «التكهن بالوضع الاقتصادي العالمي في ظل وجود ضبابية فهو أمر صعب، ومؤتمر اليوم سيكون نقطة قوية في صالح الاقتصاد المصري، وهو نقطة كاشفة، وفي غضون أيام وأسابيع سيتم تحقيق ما جرى إعلانه في المؤتمر الصحفي».