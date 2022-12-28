صحفي كويتي لـ قناة القاهرة الإخبارية: منتخبنا بدأ الاستعداد لبطولة «خليجي 25» مبكرا

قال عبد العزيز جاسم، الصحفي الرياضي الكويتي، إن استعدادات منتخب بلاده لبطولة «خليجي 25»، جاءت مبكرة للغاية، وذلك منذ نوفمبر الماضي؛ استغلالا لفترة التوقف الدولي التي شهدت إقامة مسابقة كأس العالم 2022 في قطر.

المنتخب الكويتي أقام معسكرا في الإمارات

وأضاف الصحفي الرياضي الكويتي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المنتخب الكويتي أقام معسكرا في الإمارات خلال فترة كأس العالم، خاض خلالها مباراتين وديتين؛ واحدة أمام منتخب لبنان وانتهت بفوز الأزرق بهدفين، قبل أن يواجه منتخب الجزائر المحلي ويفوز عليه أيضا بهدف نظيف.

وتابع الصحفي الرياضي الكويتي، أن المنتخب الكويتي الآن يخوض تدريباته في الكويت، على أن يسافر غدا الخميس إلى البصرة حيث مكان إقامة البطولة، على أن يواجه المنتخب العراقي في مباراة ودية استعدادا للمسابقة التي تنطلق 6 يناير المقبل.

منتخب الكويت الأكثر تحقيقا للقب خليجي

واستكمل الصحفي الكويتي، أن منتخب بلاده هو الأكثر تحقيقا للقب خليجي بواقع 10 بطولات كاملة، بفارق 7 ألقاب عن أقرب ملاحقيه «السعودية، العراق، قطر»، الذين يمتلكون 3 ألقاب لكل منهم، مشيرا إلى أن هذا يجعل الأزرق دائما مرشحا للفوز باللقب حتى وإن كان بعيدا عن أفضل مستوياته، وحتى إذا لم ينجح في الصعود لبطولتي كأس «العالم وآسيا».