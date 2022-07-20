أحمد العنزي ينتهي من أغنية افتتاح كأس الخليج بالعراق «خليجي 25»

انتهى الفنان أحمد العنزي، من تحضيرات أغنية بطولة كأس الخليج لكرة القدم، «خليجي 25»، التي تقام في العراق بمدينة البصرة، يناير 2023.

وأعرب «العنزي» عن سعادته باختياره لتقديم أغنية افتتاح بطولة كأس الخليج، مؤكدا أن التحضير لم يأخذ وقتا طويلا، كاشفا عن أن الأغنية ستكون عن دور الشباب في المجتمعات وكيفية مساهمتهم في الارتقاء بأوطانهم.

أحمد العنزي يطرح أغنية وطنية للسعودية

ويقدم أحمد العنزي، أغنية وطنية للمملكة العربية السعودية بعنوان «وطني الرياض»، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام.

تفاصيل أغنية «وطني الرياض»

وأضاف «العنزي» خلال تصريحات تليفزيونية سابقة، أن الأغنية تستعرض أبرز المناطق والمعالم التاريخية بالسعودية، وستكون مزيجًا بين الماضي والحاضر، احتفالاً بتوحيد نجد والحجاز عام 1932.

وأشار إلى أن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، له طقوس خاصة، ويشتهر بالأغاني الوطنية والألعاب النارية، والمسيرات المكتظة بالعوامات التي تعرض أبرز معالم كل منطقة، والموسيقى والأزياء التقليدية، والأعلام السعودية التي تملأ الشوارع، منوهاً بأن هذه المناسبة تشهد أيضاً فعاليات ثقافية خاصة، ويتجلى الفخر الوطني في كل مكان، بدءًا من الناس الذين يزينون سياراتهم ومنازلهم إلى المباني المضاءة باللون الأخضر لهذا اليوم.