ناقد رياضي لقناة القاهرة الإخبارية: قائمة الإمارات لـ«خليجي 25» شهدت استبعاد أسماء كبيرة

قال عادل حمادي، الناقد الرياضي الإمارتي، إنّ قائمة منتخب بلاده المشاركة في بطولة خليجي 25، المزمع إقامتها بعد أيام قليلة، تتكون من 26 لاعبا، وجرى استبعاد عدد من الأسماء الكبيرة مثل عمر عبدالرحمن، بسبب عدم الجاهزية البدنية، وعلي مبخوت هداف المنتخب، وإسماعيل قطر.

المنتخب الإماراتي يخوض ودية بعد أيام قليلة

وأضاف «حمادي» خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «صباح جديد»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المنتخب الإماراتي سيخوض مباراة ودية بعد أيام قليلة في 30 ديسمبر ضد نظيره البناني، قبل السفر يوم 2 يناير إلى البصرة لخوض غمار البطولة.

وأشار الناقد الرياضي إلى أن الشارع الإماراتي يتطلع إلى هذه البطولة بسبب أهميتها الكبيرة، ولما تمثله من مكانة للخليجيين، خاصة بعد الاخفاقات التي تعرض لها المنتخب في الفترة الأخيرة، مثل عدم الصعود إلى نهائيات كأس العالم.

اللاعبون مطالبون بردة فعل ترضي الشارع الرياضي

وشدد عادل حمادي، على أن اللاعبين مطالبون بردة فعل ترضي الشارع الرياضي والرياضيين في الإمارات، مشيرًا إلى أنهم سيكونوا على جاهزية كبيرة لهذه البطولة، التي تعتبر بالنسبة لمنتخب الإمارات بمثابة استعداد لبطولة غرب آسيا وكأس أسيا، كما أن منتخب الإمارات في مرحلة تجديد، فهناك أسماء شابة وصغيرة أثبتت جدارتها في الفترة الأخيرة.