كاظم الساهر يرفض الغناء في «خليجي 25».. ومحاولات مع رحمة رياض

رفض الفنان العراقي الكبير كاظم الساهر إحياء حفل افتتاح أو ختام حفل بطولة كرة القدم لمنتخبات الخليج «خليجي 25» المقرر إقامتها في مدينة البصرة العراقية.

اعتذار دون إبداء أسباب

كان الاتحاد العراقي قد وجَّه الدعوة لـكاظم الساهر بغناء حفل افتتاح أو ختام البطولة ولكنه رفض الدعوة واعتذر عنها دون إبداء أسباب رسمية.

وكان الفنان العراقي ماجد المهندس أيضا اعتذر، مثل كاظم الساهر ولم يوافق على إحياء الحفل.

علمت «الوطن» أن هناك محاولات واتفاقات بين اللجنة المنظمة للبطولة مع الفنانة رحمة رياض العراقية من أجل إحياء حفل الافتتاح المقرر إقامته في الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل.

رحمة رياض بديل كاظم الساهر في حفلات العراق

كاظم الساهر كان قد حضر لمصر خلال شهر سبتمبر الماضي لإحياء حفلين غنائيين في الساحل الشمالي ودار الأوبرا المصرية، كما أنه سجَّل إحدى الحلقات التليفزيونية مع الإعلامية منى الشاذلي لبرنامج «معكم» الذي كشف فيه عددًا كبيرًا من أسرار حياته منها أن أحفاده حتى الآن لا يتحدثون اللغة العربية.