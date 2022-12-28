وزير البترول: توصيل الغاز للمنازل وفر 19 مليون أسطوانة بوتاجاز خلال 2022

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في حصاد أعمال الوزارة خلال 2022، إن الوزارة استهدفت الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين للحصول على المنتجات البترولية والغاز لتحقيق هدف وصولها إلى جميع المستهلكين في كل أنحاء الجمهورية بسهولة ويسر.

18 مركزا جديدا لتوزيع أسطوانات البوتاجاز

وأضاف أنه في هذا الصدد، جرى خلال عام 2022 تشغيل 101 محطة جديدة ومنفذ لتموين وخدمة السيارات و18 مركزا جديدا لتوزيع أسطوانات البوتاجاز على مستوى الجمهورية، بإجمالي 3092 مركزا وذلك استمرارا للجهود الرامية للتيسير على المواطنين.

واستمرارا لجهود قطاع البترول في تنفيذ المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل تماشيا مع سياسة الدولة لإحداث نوع من العدالة الاجتماعية خاصة للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجا وتقليل متاعب المواطنين في الحصول على أسطوانة البوتاجاز وجرى التوسع في استخدام الغاز الطبيعى بديلاً عن البوتاجاز.

وأوضح أنه للعام الرابع على التوالي، جرى توصيل الغاز إلى ما يتراوح بين 1.1 و1.2 مليون وحدة سكنية سنويا تعادل 19 مليون أسطوانة بوتاجاز تم إحلالها وتوفيرها نتيجة توصيل الغاز خلال العام؛ الأمر الذي أدى إلى تخفيض الدعم الموجه للبوتاجاز ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية التي جرى توصيل الغاز لها إلى 14 مليون وحدة سكنية على مستوى محافظات الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى نهاية ديسمبر 2022، كما جرى توصيل الغاز الطبيعي إلى 200 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة خلال 2022، وتوصيلهه لـ1825 مستهلكا تجاريا، و124 مصنعا.

توصيل الغاز إلى 185 قرية

وأوضح أنه في إطار التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بتنفيذ مستهدفات المبادرات والتكليفات الرئاسية ومن أهمها مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري والقرى والنجوع الأكثر احتياجا، جرى توصيل الغاز إلى 185 قرية من بداية المشروع وحتى الآن تخدم نحو 620 ألف عميل، وبدأ العمل خلال العام في مد شبكات الغاز الأرضية إلى 700 قرية، بخلاف 534 قرية مدرجة ضمن خطة الصرف الصحي الحكومي، وسيتم توصيل الغاز لها بالتزامن مع تنفيذ الوصلات المنزلية للصرف الصحي.