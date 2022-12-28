إحالة «عاطل» إلى المحاكمة بتهمة سرقة الهواتف المحمولة في القاهرة

أمرت جهات التحقيق في قصر النيل، بإحالة عاطل إلى المحاكمة، بتهمة سرقة هواتف المحمول من المواطنين.

واعترف المتهم بارتكابه للواقعة، وأنه تخصص فى سرقة هواتف المحمول باستخدام دراجة نارية بأسلوب الخطف، مستخدما سلاح ناري في حالة محاولة الإمساك به.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عقب ورود بلاغ الى رجال الشرطة بالقاهرة من أحد الأشخاص، يفيد بأنه أثناء سيره فوجئ بأحد الأشخاص يستقل دراجة نارية «بدون لوحات معدنية»، خطف هاتفه المحمول ولاذ بالفرار.

وتبين من خلال التحريات أن مرتكب الواقعة عاطل له معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه وبحوزته دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وفرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر ومبلغ مالي.

وعقب مواجهة المتهم، اعترف بإرتكاب للواقعة باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزته، وأكد حيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.