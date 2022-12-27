الداخلية: القبض على شخصين بتهمة الاتجار في القطع الأثرية بالهرم

وردت معلومات لقطاع شرطة السياحة والآثار، مفادها اتجار «أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية» في القطع الأثرية، وتردده على منطقة الهرم بالجيزة، لمقابلة آخر، لإتمام عملية الشراء.

القبض على المتهمين

وحسب بيان وزارة الداخلية، فإنه عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم استهداف المذكور، وأمكن ضبطه حال استقلاله سيارة «خاصة به» بمنطقة حدائق الأهرام، قيادة «سائق، مقيم بمحافظة الغربية»، أثناء إتمام عملية بيع وشراء «قطع يُشتبه فى أثريتها» مع أحد عملائه «له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة»، وضبط بحوزة الأخير مبلغ مالى قدره «مليون وخمسمائة ألف جنيه»، وبتفتيش السيارة المشار إليها، عُثر على «عدد 201 قطعة يُشتبه فـى أثريتها مختلفة الأشكال والأحجام».

اعتراف المتهمين

بمواجهة المتهمين، اعترف الأول بأن المبلغ المالى خاص به، دفعه للمتهم الثاني، نظير الحصول على القطع المضبوطة، واعترف الثاني بالاتجار فى القطع الأثرية المضبوطة، واعترف قائد السيارة بعلمه بواقعة البيع والشراء، وأن دوره قيادة السيارة المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.