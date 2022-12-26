«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو تضرر شخص من أحد رجال الشرطة في سوهاج

كشفت وزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع «فيس بوك» يتضمن تضرر القائم على الصفحة من أحد رجال الشرطة بسوهاج .

قالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم، إنّه في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمنًا تضرر القائم على الصفحة من أحد رجال الشرطة بسوهاج بدعوى قيامه بالتعامل مع المواطنين بطريقة غير لائقة وإلقاء القبض على السيدات.

وتبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، وأن القائم على إدارة تلك الصفحة أحد الأشخاص له مقر إقامة بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج متواجد بإحدى الدول منذ 5 سنوات ودأب على بث أخبار مغلوطة لمحاولة إثارة المواطنين عبر الصفحة ا وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 23 الجاري تبلغ لمركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج بوجود مشاجرة بدائرة المركز تبادل طرفي المشاجرة خلالها إلقاء الطوب والحجارة.

وضبط 11 شخص طرف أول 4 أشخاص 3 منهم مصابين بسحجات وكدمات متفرقة «طرف ثانى» 7 أشخاص من بينهم سيدتان وتم إتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.