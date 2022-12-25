«في خدمتك».. كيف تتصرف حال سرقة سيارتك؟

كثيرًا ما يتعرض المواطنون لمشكلة، سرقة سيارتهم الشخصية، خلال ركنهم لها أمام منازلهم أو في الطريق العام، ولا يعلم البعض منهم، كيف يتصرف في هذه الحالة؟، وما ينبغي عليهم فعله ضمانا لعودة السيارة المسروقة.

ويجيب، أشرف ناجي، المحامي بالنقض، عن تساؤل كيف تتصرف حال سرقة سيارتك؟، وما هي الإجراءات والأوراق المطلوبة لتحرير محضر؟، وذلك عبر «الوطن»، في إطار سلسلة «في خدمتك»، التي أطلقتها مؤخرا.

وحدد «ناجي»، 8 إجراءات يجب فعلها حال تعرض سيارتك للسرقة، وهي كالتالي:

1- التوجه لدائرة القسم التي وقع به حادث السرقة وعمل محضر سرقة.

2- يقوم الشخص المتضرر، بتحرير محضر ضد مجهول، وحال معرفته للسارق يكون المحضر ضد أشخاص معينين في «حالة النصب».

3- يقوم الشخص المتضرر بتحرير محضر جنحة للاستيلاء أو للسرقة.

4- عند تحرير المحضر يجب أن يكون برفقة الشخص المتضرر، رخصة أو العقد المسجل أو التوكيل الخاص بالبيع للنفس أو للغير شهادة البيانات.

5- يتوجه المتضرر للنيابة التابعة للقسم، وذلك بعد يومين من تحرير المحضر وويقوم بالتوجه للجدول ويقدم طلب لاستخراج 4 صور من المحضر.

6- وبعدها يتوجه بالصورة الأولى لوحدة المرور التابعة للسيارة عند وحدة المباحث، حتى يتم توجيه لرئيس الوحدة لرفع الملف من التعامل ووضعه تحت الحظر.

7- والنسخة الثانية يتم إرسالها لمباحث السيارات بالمديرية التابعة للسيارة، ليتم إدراج السيارة على الطرق السريعة.

8- وبعدها التوجه للشهر العقاري التابع لسكن المتضرر وإبلاغهم، بصورة المحضر عن حالدث سرقة السيارة، ليمنع بذلك إصدار عقد بيع أو توكيل للبيع عن السيارة.