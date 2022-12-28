وفاة عريس بسكتة قلبية في مطروح بعد 6 أيام من زفافه

توفي عريس يدعى ياسين عطية الزعيري، من مدينة رأس الحكمة، شرق مرسي مطروح، بعد 6 أيام من زفافه، بسبب سكتة قلبية موت.

واتشحت محافظة مطروح بالحزن على الشاب، ابن قبيلة الزعيرات من قبائل أولاد علي بمطروح، وأخطرت شرطة النجدة، اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن مطروح.

نقل جثة العريس إلى مستشفى رأس الحكمة

واستقبلت مستشفى رأس الحكمة المركزي، اليوم الأربعاء، العريس ياسين عطية محمد فرج الزعيري، 21 سنة، جثة هامدة وبتوقيع الكشف عليه من خلال مفتش الصحة تبين تعرضه لسكتة قلبية، نتيجه توقف في عضلة القلب، ووصوله الى المستشفى بعد وفاته.

فرحة لم تكتمل

كانت مدينه رأس الحكمة شهدت يوم الخميس الماضي، عرس الشاب ياسين عطية الزهيري، الذي أقيم أمام منزله بحري المدينة، بحضور ما يقرب من 3 آلاف شخص من أبناء العائلات والقبائل المختلفة المقيمة في رأس الحكمة، ومن المدن المجاورة من الحمام والطبعة والعالمين ومرسى مطروح والسلوم وسيدي براني والنجيلة من أولاد علي أبيض وعلي أحمر والجميعات والسننة، لكن فرحة أسرته لم تكتمل.