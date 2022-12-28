معلومات عن الموسيقار علي إسماعيل في ذكرى ميلاده الـ100.. صاحب لحن «أهو جه يا ولاد»

100 عام تمر على ميلاد الموسيقار علي إسماعيل، الذي يعد واحدًا من أبرز نجوم الموسيقى والتلحين في القرن الماضي، ورغم رحيله في سن مبكر قبل أن يكمل عامه الـ52، إلا أنه نجح في أن يكون فنانًا صاحب بصمة موسيقية فريدة غير قابلة للتكرار، ونغمات لا تخطؤ الآذان أنها تعود إليه.

مئوية علي إسماعيل

وفي ذكرى مئوية علي إسماعيل، تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات، عنه وذلك من خلال السطور التالية:

- من مواليد 28 ديسمبر عام 1922.

- نشأ في أسرة فنية، والده كان بالفرقة الموسيقية الملكية، وتسلل حب الموسيقى إلى قلبه حتى التحق بمعهد الموسيقى، فيما فُتن شقيقه الصغير جمال إسماعيل بالتمثيل.

- كانت بدايته عضوًا في فرقة موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، قبل أن يتجه منفردًا إلى عالم الألحان والتأليف الموسيقي.

- وضع الموسيقى التصويرية لأكثر من 300 فيلم سينمائي.

- عمل مع فرقة رضا منذ انطلاقها في ستينيات القرن الماضي، وطاف بصحبتهم العديد من دول العالم، وقدّم لهم العديد من الألحان.

تزوج من الشاعرة نبيلة قنديل

- تزوج من الشاعرة نبيلة قنديل، وهي الزيجة التي أثمرت عن تعاون في العديد من الأغاني الوطنية والعاطفية والدينية، أبرزها «رايات النصر، أم البطل، سبحة رمضان، أهو جه يا ولاد».

- من أبرز الأفلام التي وضع لها الموسيقى التصويرية «السفيرة عزيزة، الأيدي الناعمة، غرام في الكرنك، أجازة نص السنة، مراتي مدير عام، الأرض، الاختيار، العصفور، حكايتي مع الزمان، في الصيف لازم نحب، ثرثرة فوق النيل، أدهم الشرقاوي».

- ساهم في تأسيس فرقة الثلاثي المرح، وقدم بصحبتها العديد من الأغنيات المميزة.

- جاءت وفاته بشكل مفاجئ يوم 16 يونيو عام 1974، خلال بروفات لأحد الأعمال المسرحية التي كان يضع الموسيقى والألحان الخاصة بها.

- بعد وفاته عام 1975 عرض فيلمي «لا شئ يهم، مولد يادنيا» من إخراج حسين كمال، ووضع لهما الموسيقى التصويرية والألحان، ولكن لم يتسن له رؤيتهما على شاشة السينما لوفاته المفاجئة.

- في شهر أكتوبر الماضي، جرى الاحتفال بمئويته في مهرجان الموسيقى العربية الـ31.