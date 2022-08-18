«الإسكندرية السينمائي» يحتفل بمئوية الموسيقار الراحل علي إسماعيل

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، الاحتفال بمئوية الموسيقار الراحل علي إسماعيل، خلال فعاليات الدورة الـ38، التي تحمل اسم النجم محمود حميدة، ومن المقرر إقامتها في الفترة من 5 إلى 10 أكتوبر المُقبل.

إعداد كتاب عن مسيرة الموسيقار علي إسماعيل

قالت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي، إنه سيُجرى إعداد كتابًا عن الراحل علي إسماعيل، للدكتورة رانيا يحيى، وسيُجرى توزيعه خلال فاعليات الدورة المُرتقبة.

سيرة ومسيرة علي إسماعيل.. توفى على المسرح

الموسيقار علي إسماعيل، نشأ في بيئة فنية، فوالده الموسيقي المخضرم إسماعيل أفندي خليفة، كان قائدًا لفرقة الموسيقى الملكية، وكان في صغره يتمتع بأذن موسيقية حساسة، فالتحق بمعهد الموسيقى، كما عمل فيما بعد بفرقة محمد عبد الوهاب وتميز بالتأليف والتوزيع الموسيقي، وأسس أكثر من فرقة منها الثلاثي المرح وثلاثي النغم.

علي إسماعيل، له الكثير من الأعمال في الإذاعة والسينما والمسرح، ووضع الموسيقي التصويرية لعشرات الأفلام، منها «السفيرة عزيزة، بين القصرين، الأيدي الناعمة، مراتي مدير عام، الأرض، العصفور».

وفي مساء السادس عشر من يونيو عام 1974، أثناء إجرائه بروفة في مسرح ليسيه الحرية لموسيقى مسرحية من انتاج فرقة الفنانين، وقع علي إسماعيل مغشيًا عليه، ونقل إلى مستشفي الجمعية الخيرية بالعجوزة وفارق الحياة عن عمر يناهز 52 عامًا.

كما قررت إدارة المهرجان، الاحتفال أيضًا بمئوية الفنان الراحل منير مراد، خلال فعاليات الدورة الـ38، حيث سيقدم الناقد أشرف غريب كتاب عن الفنان الراحل وسيتم توزيعه خلال الدورة.