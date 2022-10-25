ابنة الموسيقار علي إسماعيل: والدي في وجدان المصريين.. وأتمنى ظهور مبدع مثله

قالت شجون علي إسماعيل، ابنة الموسيقار الراحل علي إسماعيل، إنّها متشعبة بوالدها ووالدتها نبيلة قنديل، لأنّها رأت في بيتها فنانين وعظماء الفن والأدب والإعلام الذين شكلوا وجدان معظم الشعب المصري والعربي.

ابنة علي إسماعيل: والدي في وجدان كل المصريين

أعربت «شجون»، خلال حوارها مع الإعلامية آية الغرياني على قناة «الحياة»، عن سعادتها بأن الله اختارها لتعيش لحظة تكريم وزارة الثقافة لوالدها؛ لأنها لم تر هذا التكريم من قبل للموسيقار الراحل، مشددة على أنها «بنت صاحب الفرح»، وأن والدها في وجدان كل المصريين.

وتابعت بأنّ والدها قدّم أعمال عظيمة مثل ثلاثية «قصر الشوق» و«شفيقة القبطية» و«غرام في الكرنك» و«عروس النيل» و«مراتي مدير عام» وأعمال أخرى كبيرة.

علي إسماعيل والتأليف الموسيقي

أضافت أن والدها قدّم حياته في خدمة الفن، وظل 18 عامًا يجتهد ويدرس ويغامر حتى صنع كيانًا لنفسه، وهو لم يكن الموزع والملحن ومؤلف الموسيقى الحرة والموسيقى التصويرية فقط بل أنه كان فنانًا شاملًا، وتأمل في أن يظهر فنان مثله لأن مصر تستحق ذلك، مشيرةً إلى أن مصر هي الأصل و«كله بيجيلنا وبياخد مننا»، ولهذا يجيب أن يكون هناك نماذج ناجحة لعظماء الطرب والتلحين.

ولفتت إلى أنّ هناك جزءًا من الفنانين يحاولون إعادة نجاحات الفن الكبيرة ولكن المناخ في الماضي كان يختلف عن الآن، ويكفي أن الأسماء الكبيرة في الماضي كان بينهم تنافس في النجاح وسط رقي قوي ولا سرقة في الكلمات أو الألحان.

كان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية انطلق في نسخته الـ31 بدار الأوبرا المصرية، بحضور كل من وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدي صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح الموسيقار علي إسماعيل، تقديرًا لمشواره الغنائي الكبير المليء بالإنجازات.

وتصدرت شبكة تليفزيون «الحياة» تريند موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في مصر، بعد نقل فعاليات الدورة الجديدة من مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ31، مع إشادة واسعة من الجمهور بما تقدمه «الحياة» للمواطن المصري والعربي، عبر برامج هادفة، فضلاً عن النقل الحصري لبرامج وفعاليات فنية تطرب الأذن، وترفه عن المشاهدين، ومن المُقرر أن تستمر فعاليات مهرجان الموسيقى العربية حتى يوم الخميس 3 نوفمبر المقبل.

وتضم فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، 39 حفلا غنائيا وموسيقيا، بمشاركة 99 فنانا من 9 دول عربية هي مصر، والمغرب، والأردن، ولبنان، وسوريا، والعراق، والبحرين.

ويشارك نخبة من نجوم الفن في فعاليات المهرجان، بينهم الموسيقار الكبير عمر خيرت، والمايسترو سليم سحاب، والفنان محمد منير، وهاني شاكر، وراغب علامة، وكارول سماحة، وديانا حداد، ومدحت صالح، وأصالة، ونخبة من نجوم الفن.