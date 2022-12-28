السيسي: مصر بتعدي وتنجح بفضل الله.. وبإذنه هتبقى «قد الدنيا»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات النسخة الرابعة لفعاليات قادرون باختلاف المقامة حاليا، إن مصر تنجح بفضل الله، وهتبقى قد الدنيا.

ومن جانبه، أكد الإعلامي سيف زاهر، أنه تعلم كثيرا من «قادرون باختلاف»، مؤكدًا أنهم النجوم والأساطير.

وتابع زاهر: «أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على أني موجود هنا، وجاي النهاردة أقدم نجم كبير وهو علي محمد علي، 21 عاما بطل سباحة في مركز شباب الجزيرة ولاعب في الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية وطالب في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ويحب الكرة ويحلل المباريات».

ومازح سيف زاهر، علي، قائلا: «ممكن تحلل معانا في الأستوديو؟! طب وحازم إمام وفاروق جعفر وميدو وأحمد حسن هيعملوا ايه؟!»، ليرد عليه علي: «هنقعدهم في البيت، أنا نفسي أبقى مذيع يا ريس».

ورد عليه الرئيس السيسي، قائلا: «لازم، كان ممكن نشوف إحدى مباريات كأس العالم وتقول كلمة ويبقى إحنا قدمناك للدنيا كلها».

وقال علي محمد علي: «فرنسا قدمت مباراة نهائية للتاريخ وكان يغيب عنها بوجبا وكانتي»، ليرد عليه سيف زاهر: أنت أسطوري.

وقال سيف: «امبارح علي سألني مع كل زملائه، هو إحنا ممكن نحلم؟! هي مصر فعلا كبيرة، وكان الرد تاريخي وهو آه إحنا ممكن نحلم مصر بلد كبيرة، مصر في الكورونا عدت بفضل الرئيس إلى بر الأمان، واستضافت بطولات عالمية في فترة كورونا، وفي عز ما كان العالم قافل أبوابه، كانت فاتحة أبوابها، مصر أم الدنيا وهتفضل أد الدنيا، قادرون باختلاف سيحققون كل أحلامهم وطموحاتهم طول ما الرئيس السيسي موجود».