«السياحة»: المعرض المؤقت للآثار المضبوطة بالمنافذ المصرية يضم 70 قطعة

قال الدكتور حمدي همام، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية بوزارة السياحة والآثار، إن المعرض المؤقت للآثار المضبوطة بالمنافذ المصرية قبل تهريبها خارج البلاد خلال الأعوام السابقة في متحف الأمير محمد علي، ليس أول معرض تُقيمه الإدارة المركزية للوحدات الأثرية ولكنه فريد من نوعه، لأنه متخصص في فترة زمنية محددة هي عصر محمد علي أي العصر الحديث بشكل عام.

معارض مختلفة للآثار المضبوطة قبل تهريبها

وأضاف «همام»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني عبر الفضائية المصرية والقناة الأولى، أن الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية نظمت معرض لـ الآثار المضبوطة في عام 2016 ضم 450 قطعة من مختلف العصور بداية من العصر الفرعوني حتى العصر الحديث، كما نظمت الإدارة المركزية معرضا في عام 2020 شمل 300 قطعة أثرية من مختلف العصور أيضًا.

محتويات المعرض المُقام في متحف الأمير محمد علي

وأشار، إلى أن المعرض المؤقت الحالي المُقام في متحف الأمير محمد علي يضم 70 قطعة أثرية، بينهم 40 قطعة تم ضبطها في المنافذ الأثرية قبل تهريبها للخارج، أما الـ 30 قطعة الباقية، شارك بها متحف الأمير محمد علي بالمنيل لكي يكتمل العرض، موضحا أن الفترة الزمنية التي تنتمي لها القطع الأثرية المعروضة تمتد ما بين الحملة الفرنسية مرورًا بعصر محمد علي حتى عصر الملك فؤاد الأول.

وأوضح، أن المعرض الحالي يأتي بالتزامن مع الذكرى 119 لإنشاء متحف الأمير محمد علي، لذلك تم اختيار آثار أسرة محمد علي بالتحديد لكي تكون متواجدة بالمعرض الحالي.