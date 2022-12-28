بطلا العالم للكاراتيه والسباحة من ذوي الهمم: عشنا أياما حلوة بفضل الرئيس

قالت نادين ناجي، بطلة العالم بالكاراتيه من ذوي الهمم، إنَّ الرئيس عبدالفتاح أمر العام الماضي بزيارة ذوي الهمم للكلية الحربية وكلية الشرطة، موضحة «أيضًا زرنا البحرية والصاعقة والمظلات والجوية».

فيما ذكر محمد عماد، بطل السباحة في اتحاد الشرطة وخريج كلية اللغات بجامعة الأزهر: «عشنا أيام حلوة، وأكبر قائد بكل مكان كان في استقبالنا بكل حب، من القلب شكرا يا ريس».

جاء ذلك خلال فاعليات حفل «قادرون باختلاف»، والذي يُقام تحت شعار «لينا مكان»، بقاعة مركز المنارة للمؤتمرات في التجمع الخامس.