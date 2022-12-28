كندة علوش تشكر الرئيس على دعم «القادرون باختلاف»: أنت مصدر قوة لهم

أعربت الفنانة السورية كندة علوش، عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات النسخة الرابعة من «قادرون باختلاف» بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجّهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعم القادرون باختلاف وأسرهم.

احتفالية قادرون باختلاف

وقالت كندة علوش، خلال كلمتها في الاحتفالية، إنّها كانت ترى أنّ دور الأسرة مهم جدا، وبعد أن أصبحت أما لطفلين، تأكدت أنّ دور الأم عظيم ومبهر، متابعة: «نحن الأمهات نشعر في بعض الأوقات بأنّنا قد ننكسر وعاجزات عن إكمال الطريق».

وأضافت علوش: «أُحيي كل أم وأب للقادرون باختلاف من ذوي الهمم، وأتخيّل حجم الدموع والانكسار والإحباط والألم الذي مرّوا به، والتحديات والإصرار والقرار على استكمال الطريق لتخريج أبطال حقيقيين».

ووجّهت علوش، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على الدعم الكبير لأهالي القادرون باختلاف، قائلة: «خليت الأهالي يمشوا في الشارع رافعين راسهم ومش مكسوفين ولا خجلانين، بفضل سعادتك وقادرون باختلاف بقى كل أم وأب موجودين معانا فخورين باللي عندنا».

وقالت سلمى الحسيني، من القادرون باختلاف: «لديّ من العمر 29 عاما، أنا بطلة سباحة وألعب في نادي الجزيرة الرياضي»، متابعة: «أحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكنت أرغب أن أكون معه في احتفالية قادرون باختلاف».

وأضافت سلمى: «أبطال حكايتنا مش إحنا، لكن أهالينا، ماما وبابا».

أما رغد أحمد، من القادرون باختلاف، فقالت: «عمري 15 سنة، وأدرس في الصف الثالث الإعدادي، وبطلة سلة وكاراتيه في مركز شباب روض الفرج».