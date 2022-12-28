فنانون شاركوا في احتفاليات قادرون باختلاف.. أبرزهم كريم فهمي

مشاركة مميزة من جانب الفنانين، تأتي كل عام خلال احتفاليات قادرون باختلاف، التي انطلقت النسخة الرابعة منها منذ قليل، بظهور الفنان كريم فهمي مع الطفل محمد محمود بطل مصر في السباحة من ذوي الهمم.

عمرو يوسف يشارك في احتفالية قادرون باختلاف

كما شارك الفنان عمرو يوسف، الإعلامية رحمة خالد في فقرة ضمن حفل قادرون باختلاف، المقام الآن بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى مشاركة الفنان أحمد سعد الذي قدم أغنية «الفرحة واحدة»، مع عدد من أطفال قادرون باختلاف.

نجوم شاركوا العام الماضي في احتفالية قادرون باختلاف

وشارك عدد من الفنانين في الاحتفالية خلال العام الماضي؛ منهم مصطفى شعبان، الذي قدم فقرة «إنجازات سفراء»، كما قدمت الفنانة إنعام سالوسة فقرة أخرى، ولكن من خلال تسجيل صوتي لها على الفيلم التسجيلي الخاص بالاحتفالية، الذي يحمل اسم «قادرون باختلاف».

كما قدم الفنان أشرف عبد الباقي فقرة «اسأل الرئيس»، التي جمعت عددًا من أصحاب الهمم الذين وجهوا عددًا من التساؤلات للرئيس السيسي في مختلف المجالات، وقدم الفنان هشام جمال، أغنية «من أول يوم فيه اتولدت»، بمشاركة أطفال من ذوي الهمم، ويوسف الشريف، والموسيقار عمر خيرت.

وكانت آخر المشاركات الفنانة دنيا سمير غانم، التي قدمت أغنية «بلادي اسملي» مع كورال من الفتيات والأولاد، وشكرت الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هذه الاحتفالية، وتكريمه لوالدها الراحل سمير غانم.