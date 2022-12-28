عاجل.. عمرو يوسف يشكر الرئيس على دعم «قادرون باختلاف»: يبذل جهدا كبيرا لإسعادهم

وجّه الفنان عمرو يوسف، سفير الاتحاد المصري الرياضي للإعاقات الذهنية منذ العام 2014، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه الكبير لذوي الهمم، قائلا إنّ أبناءنا القادرون باختلاف شعروا بفرق كبير في المعاملة في الشارع والمجتمع عامة.

وأضاف يوسف، خلال كلمته في احتفالية «قادرون باختلاف»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ الرئيس السيسي قدوة للمجتمع في التعامل مع ذوي الهمم، رأيت بعيني الجهد الكبير الذي يبذله من أجل الأطفال وإسعادهم.

وقالت المذيعة رحمة خالد، خلال كلمتها في الاحتفالية: «عمري 26 سنة وأعمل مقدمة برامج، وعندما ولدت قال الطبيب لوالدتي إنّها ستموت، والمدرسة أيضا رفضت دخولي، والنادي، قالوا ليس ممكنا أن تمارس رياضة، لكنّي الآن سأشارك في أولمبياد 2023 في منتخب تنس الطاولة».

وتابعت رحمة: «حين تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر، أصبح لنا مكانا في الجمهورية الجديدة، شكرا يا رئيس مصر، وشضكرا لن تكفي، شهر ديسمبر شهر القادرون باختلاف، ووجودك إلى جانبنا يعطينا حقوقنا ويؤكد مكاننا في الجمهورية الجديدة، والعام الجديد ننتظرك للمشاركة في الاحتفال معنا، ونحبك».